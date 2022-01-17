Джоковичу могут запретить участвовать в "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира Новак Джокович может столкнуться с проблемами на турнире "Большого шлема" "Ролан Гаррос", передает "Чемпионат".

Так, министр Франции по спорту Роксана Марасиняню сообщила, что в стране будет требоваться сертификат о вакцинации у спортсменов, которые приезжают на спортивные мероприятия.

Напомним, Джокович пытался выступить на Australian Open, предоставив медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но ему аннулировали австралийскую визу и депортировали.

При этом ранее Марасиняню говорила, что Джокович во Франции не испытает таких проблем, как в Австралии.