Джокович наказан за сломанную ракетку в финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович был оштрафован на восемь тысяч долларов за разбитую ракетку в финале Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на BBC.

В этом матче первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, победил Джоковича со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

В пятом сете, после того, как Джокович проиграл свою подачу, 23-кратный победитель турниров "Большого шлема" разбил свою ракетку о стойку, удерживающую сетку. Судья вынес ему предупреждение за нарушение кодекса поведения.

Сумма штрафа в размере восьми тысяч долларов будет вычтена из призовых Джоковича, которые составили 1,5 миллиона долларов за участие в турнире.

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