Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Не было больше года. Федерер возвращается на корт: причины отсутствия, кто будет соперником и когда пройдет матч

Сегодня там же сыграет Бублик.

Не было больше года. Федерер возвращается на корт: причины отсутствия, кто будет соперником и когда пройдет матч
Роджер Федерер. Фото: Australian Open©️
Новости спорта Теннис ATP
0

Легендарный швейцарец Роджер Федерер возвращается в профессиональный тур после 13 месяцев перерыва из-за травм правого колена. 39-летний теннисист уже сегодня, 10 марта, сыграет матч второго круга на турнире АТР 250 в Дохе (Катар). Корреспондент Vesti.kz рассказал о долгожданном возвращении и предстоящей игре Роджера.

В конце января 2020 года 20-кратный триумфатор соревнований "Большого шлема" проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Новаку Джоковичу - 6:7(1), 4:6, 3:6. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что это будет последний официальный матч швейцарца в сезоне.

У Роджера возникли проблемы с правым коленом, потребовалось хирургическое вмешательство. В конечном итоге за четыре месяца Федерер перенес две операции на колене, вследствие чего сделал заявление о возвращении в тур в начале 2021 года. 

Сначала отсутствие Федерера не было заметно, ведь мир погрузился в атмосферу бушующего коронавируса, который на некоторое время приостановил глобальный спорт. Но затем теннисный сезон возобновился, а Федерер, естественно, не сыграл ни на Roland Garros, ни на US Open, ни на Итоговом турнире АТР, не говоря уже о менее значимых соревнованиях. 

В начале 2021 года Федерер дал понять, что хочет принять участие на Australian Open, но все будет зависеть от его состояния. Но, как мы уже знаем, Роджер решил не торопиться и не форсировать ситуацию с восстановлением. Более того, в Мельбурне пришлось бы играть в пятисетовом формате, что стало бы настоящим стрессом для едва начавшего набирать форму организма. Да и обязательный двухнедельный карантин вряд ли пошел бы Федереру и его форме на пользу. Он уже достаточно много лет не является тем, для кого пропустить турнир - целая трагедия. Даже несмотря на то, что Федерера не было в туре больше года, он все еще шестая ракетка мира. 

Теперь швейцарец уже точно вернется на корт в Дохе, на турнире, который он выигрывал трижды (2005, 2006, 2011). Он получил второй номер посева от организаторов (первый - Доминик Тим). Первый круг он пропускал из-за высокого рейтинга, но во втором сыграет против британца Дэниэла Эванса. В первом раунде 30-летний теннисист не без труда одолел француза Жереми Шарди - 6:4, 1:6, 6:2. 

Это будет пятая встреча между Федерером и Эвансом. Все четыре игры, проведенные ранее, остались за Роджером. Суммарный счет по сетам - 11:0.

Будет очень интересно посмотреть за выступлением Роджера, ведь ранее таких длительных простоев у него не было. Он уже ясно дал понять, что больших задач сразу же ставить не собирается. Его главная цель - продолжать набирать форму, чтобы выйти на свой реальный пик к травяному сезону и любимому турниру - Уимблдону

Игра между Роджером и Дэниэлом пройдет ориентировочно в 21:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что на этом турнире продолжает выступления казахстанец Александр Бублик. Сегодня, в рамках второго круга, он скрестит ракетки с пятым номером соревнований - Роберто Баутиста-Агутом из Испании. Начало игры - ориентировочно в 18:50.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
США Катар Australian Open ATP Джокович Новак Федерер Роджер Швейцария Уимблдон Ролан Гаррос теннис большой теннис Бублик Александр

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:45
Теннис

Не было больше года. Федерер возвращается на корт: причины отсутствия, кто будет соперником и когда пройдет матч
5 марта
14:44
Теннис

"Спорт для конченых ***". Бублик разразился нецензурной бранью на корте
4 марта
21:27
Теннис

Лучше Надаля. Бублик оказался в топ-8 теннисистов этого года по заработанным очкам
4 марта
19:56
Теннис

Бублик здорово начал, но провалил два последующих сета и выбыл из турнира ATP в Роттердаме
3 марта
18:06
Теннис

Бублик обыграл седьмую ракетку мира и вышел во второй круг турнира АТР
2 марта
10:44
Теннис

Добрался до 1/8 финала Australian Open, полюбил Казахстан и баурсаки. Кем является победитель турнира в Нур-Султане Макдональд?
1 марта
10:00
Теннис

Четыре финала и ноль побед. Бублик и еще пять теннисистов из топ-50, у которых нет титулов
1 марта
09:01
Теннис

Бублик поднялся на три позиции в рейтинге АТР и обновил личный рекорд
28 февраля
15:46
Теннис

Александр Бублик проиграл теннисисту из второй сотни в финале турнира АТР в Сингапуре
27 февраля
20:55
Теннис

Казахстанский теннисист выиграл турнир в Нур-Султане
27 февраля
17:31
Теннис

Александр Бублик сделал камбэк и вышел в финал турнира ATP в Сингапуре
26 февраля
19:43
Теннис

Александр Бублик сделал 15 эйсов и вышел в полуфинал турнира ATP в Сингапуре
24 февраля
19:08
Теннис

Александр Бублик менее чем за час оформил выход в четвертьфинал турнира ATP в Сингапуре
21 февраля
16:47
Теннис

Джокович выиграл Australian Open и установил рекорд
17 февраля
17:39
Теннис

Эффект присутствия болельщиков, отказ от линейных судей и проверок Hawk-Eye. К чему нас подготовил Australian Open-2021
16 февраля
14:44
Теннис

Безуспешно играл на маленьких турнирах в Актобе, а теперь сенсационно вышел в полуфинал Australian Open. Нереальный прогресс Аслана Карацева
14 февраля
15:54
Теннис

Все казахстанские теннисисты завершили борьбу на Australian Open-2021
13 февраля
09:07
Теннис

Бублик и Голубев обыграли лидеров мирового рейтинга и вышли в третий круг парного разряда Australian Open
12 февраля
12:27
Теннис

Бублик и Голубев сыграют с лидерами мирового рейтинга во втором круге парного Australian Open
10 февраля
13:44
Теннис

Александр Бублик выиграл сет и сделал 25 эйсов, но вылетел с Australian Open
9 февраля
18:29
Теннис

В ожидании реваншей, или с кем и во сколько сыграют казахстанские теннисисты на Australian Open в среду
8 февраля
17:30
Теннис

Бублик узнал своего соперника по второму кругу Australian Open
8 февраля
13:10
Теннис

Бублик вышел во второй раунд Australian Open
7 февраля
16:53
Теннис

Кукушкин - на главном корте Australian Open. Где и во сколько смотреть матчи казахстанских теннисистов
6 февраля
13:16
Теннис

Бублик и Голубев вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Мельбурне
5 февраля
13:41
Теннис

Чемпионы US Open и медалистка Олимпиады, или с кем сыграют казахстанские теннисисы на старте Australian Open
5 февраля
12:05
Теннис

Михаил Кукушкин сыграет с третьей ракеткой мира на старте Australian Open
5 февраля
10:25
Теннис

Бублик завершил выступление на турнире в Мельбурне
4 февраля
11:30
Теннис

Australian Open под угрозой? Путинцева и остальные вновь на изоляции, а игровой день в Мельбурне отменен
3 февраля
16:44
Теннис

Бублик стартовал с победы на турнире АТР в Австралии
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика