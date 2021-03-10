Не было больше года. Федерер возвращается на корт: причины отсутствия, кто будет соперником и когда пройдет матч

Димаш Тулегенов

Легендарный швейцарец Роджер Федерер возвращается в профессиональный тур после 13 месяцев перерыва из-за травм правого колена. 39-летний теннисист уже сегодня, 10 марта, сыграет матч второго круга на турнире АТР 250 в Дохе (Катар). Корреспондент Vesti.kz рассказал о долгожданном возвращении и предстоящей игре Роджера.

В конце января 2020 года 20-кратный триумфатор соревнований "Большого шлема" проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Новаку Джоковичу - 6:7(1), 4:6, 3:6. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что это будет последний официальный матч швейцарца в сезоне.

У Роджера возникли проблемы с правым коленом, потребовалось хирургическое вмешательство. В конечном итоге за четыре месяца Федерер перенес две операции на колене, вследствие чего сделал заявление о возвращении в тур в начале 2021 года.

Сначала отсутствие Федерера не было заметно, ведь мир погрузился в атмосферу бушующего коронавируса, который на некоторое время приостановил глобальный спорт. Но затем теннисный сезон возобновился, а Федерер, естественно, не сыграл ни на Roland Garros, ни на US Open, ни на Итоговом турнире АТР, не говоря уже о менее значимых соревнованиях.

В начале 2021 года Федерер дал понять, что хочет принять участие на Australian Open, но все будет зависеть от его состояния. Но, как мы уже знаем, Роджер решил не торопиться и не форсировать ситуацию с восстановлением. Более того, в Мельбурне пришлось бы играть в пятисетовом формате, что стало бы настоящим стрессом для едва начавшего набирать форму организма. Да и обязательный двухнедельный карантин вряд ли пошел бы Федереру и его форме на пользу. Он уже достаточно много лет не является тем, для кого пропустить турнир - целая трагедия. Даже несмотря на то, что Федерера не было в туре больше года, он все еще шестая ракетка мира.

Теперь швейцарец уже точно вернется на корт в Дохе, на турнире, который он выигрывал трижды (2005, 2006, 2011). Он получил второй номер посева от организаторов (первый - Доминик Тим). Первый круг он пропускал из-за высокого рейтинга, но во втором сыграет против британца Дэниэла Эванса. В первом раунде 30-летний теннисист не без труда одолел француза Жереми Шарди - 6:4, 1:6, 6:2.

Это будет пятая встреча между Федерером и Эвансом. Все четыре игры, проведенные ранее, остались за Роджером. Суммарный счет по сетам - 11:0.

Будет очень интересно посмотреть за выступлением Роджера, ведь ранее таких длительных простоев у него не было. Он уже ясно дал понять, что больших задач сразу же ставить не собирается. Его главная цель - продолжать набирать форму, чтобы выйти на свой реальный пик к травяному сезону и любимому турниру - Уимблдону.

Игра между Роджером и Дэниэлом пройдет ориентировочно в 21:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что на этом турнире продолжает выступления казахстанец Александр Бублик. Сегодня, в рамках второго круга, он скрестит ракетки с пятым номером соревнований - Роберто Баутиста-Агутом из Испании. Начало игры - ориентировочно в 18:50.

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