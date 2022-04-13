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Бублик после отказа во втором круге прекратил выступление на турнире в Монте-Карло

Бублик после отказа во втором круге прекратил выступление на турнире в Монте-Карло
©Miami Open
Новости спорта Теннис ATP

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл за выход в 1/4 финала турнира серии ATP Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга Бублик, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (19 место). Встреча закончилась со счетом 6:4, 6(3):7(7), 3:4 в пользу испанца после отказа Бублика. Он снялся по ходу третьего сета. Матч длился один час и 41 минуту.

Напомним, в первом круге казахстанец оказался сильнее экс-третьей ракетки мира из Швейцарии Стэна Вавринки.:

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Бублик Александр ATP

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