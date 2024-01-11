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ATP утвердила перенос теннисного турнира ATP 250 из Астаны в Алматы

ATP утвердила перенос теннисного турнира ATP 250 из Астаны в Алматы
©ФТК

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) утвердила перенос теннисного турнира серии ATP 250 из Астаны в Алматы. Согласно календарю, опубликованному на сайте АTP, Almaty Open пройдет с 13 по 20 октября 2024 года. 

"Алматы по праву заслуживает принять эстафету проведения турнира серии АТР 250, ведь именно в этом городе еще в 20-х годах прошлого века начал развиваться казахстанский теннис. Almaty Open обещает стать не только масштабным спортивным мероприятием, но и позволит ощутить особую атмосферу праздника, энергии и соревновательного духа на территории Almaty Arena, где будет проходить турнир", - отметил президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.

Турнир серии ATP 250 - одно из немногих, действительно, глобальных спортивных событий, проходящих в 30 странах мира. В данную категорию входят 40 турниров, победа в любом из которых приносит теннисисту 250 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд предстоящего турнира ATP 250 Almaty Open составит более миллиона долларов.

Первый ежегодный турнир серии ATP 250 состоялся в Астане в 2020 году. В 2022 году уровень турнира был единожды повышен до ATP 500. Тогда был собран поистине звёздный состав участников: Новак Джокович, Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Хуберт Хуркач, Андрей Рублев и другие. Ежегодно казахстанский турнир транслируют на территории более чем 110 стран.

Фото: ФТК

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Метки:
ATP Алматы

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