ATP
Сегодня 11:35
 

Алькарас высоко оценил Бублика после очного матча

Алькарас высоко оценил Бублика после очного матча

Семикратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в четвертьфинале "Мастерса" в Монте-Карло.

В четвертьфинале турнира Алькарас обыграл Бублика со счётом 6:3, 6:0.

"Я начал матч довольно хорошо. У меня были шансы, чтобы сделать два брейка, но я не смог этого сделать, а затем немного потерял чувство владения мячом. Мне пришлось много бегать из стороны в сторону, защищаться, а затем несколько геймов придали мне большую уверенность в матче. Я играл агрессивно и провёл отличный поединок с соперником, от которого никогда не знаешь, чего ожидать в следующем розыгрыше. Я рад, что смог пройти и сыграть здесь ещё один полуфинал", — сказал испанец. 

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Алькарас — действующий победитель соревнований. В прошлогоднем финале он одолел итальянца Лоренцо Музетти.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

