В Алматы прошел большой полумарафон для любителей бега

20 июня в Алматы прошло большое долгожданное беговое соревнование для любителей спорта - Алматинский полумарафон. В забеге приняли участие около трех тысяч человек. На старт приехали спортсмены со всего Казахстана и из других стран.

Уже с раннего утра бегуны собирались в парке Первого Президента. Участники дистанции на 10 километров стартовали в 7:00, для участников дистанции на 21 километр соревнование началось в 8:00.

С целью обеспечения безопасности спортсменов организаторы установили время старта с разницей в час. Все атлеты приходили на старт в масках, и обязательно проверив статус ASHYQ.

Победу на дистанции 21,1 километра одержали: среди мужчин Данияр Орманғали из Талдыкоргана и среди девушек Гулшаной Сатарова из Джалал-Абада (Кыргызстан). Данияр преодолел дистанцию всего за 1 час 9 минут и 18 секунд. Все шестеро победителей на этой дистанции (три девушки и трое мужчин) в абсолютном зачете на дистанции 21,1 километра разделили между собой призовой фонд в размере 1 800 000 тенге.

- Даже погода сегодня была на стороне спортсменов! – комментирует свою победу Гульмира Аменова из Нур-Султана, занявшая второе место в абсолютном зачете на дистанции 21,1 километра. - После начала карантина это мой первый официальный старт. Теперь я очень жду полный марафон, хочется показать достойный результат на дистанции 42,2 километра. Я бегаю ради удовольствия, бег развивает и делает меня сильнее и выносливее. А еще оказалось, что я азартна - мне очень интересно, куда меня приведет такое увлечение бегом и стабильные тренировки.

На дистанции 10 километров самыми первыми стали Ракымжан Келманов из Алматы и Татьяна Нерознак из Костаная. Впервые участие в забеге также приняли и команды. По четыре человека в каждой команде вместе пробежали эстафету общей протяженностью в 21,1 километра. Первой стала команда Run Time Almaty, в составе которой были участники одноименного бегового клуба. Все результаты можно посмотреть на сайте almaty-marathon.kz.

- Мы благодарим каждого, кто сегодня вышел на старт. Это был настоящий праздник спорта и здоровья, - говорит директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева. - Сегодня каждый участник - победитель, ведь мы наконец-то смогли вернуться к привычным стартам и пробежать по любимому городу. 12 сентября мы готовимся провести большой юбилейный "Алматы марафон" с учетом всего опыта проведения стартов в нынешний период.

Участие в старте приняли также спортсмены-колясочники и дети РЦ "Мейiрiм" в сопровождении знаменитых актеров, бизнесменов и спортсменов, среди которых Макпал Исабекова, Нурлан Коянбаев, Кайрат Боранбаев и другие. Казахстанский прыгун с трамплина, чемпион зимней Азиады-2011 Евгений Левкин преодолел полумарафон в сопровождении альпиниста, покорителя 16 восьмитысячников Максута Жумаева. Максим Виноградов, постоянный участник марафонов, также финишировал на 21,1 километра на хэндбайке (велосипед с ручным приводом).

Напомним, что этой осенью запланирован большой юбилейный "Алматы марафон". А уже сегодня, 21 июня, на сайте almaty-marathon.kz открылась регистрация на сезонный Летний забег от "Алматы марафона". Мероприятие пройдет 18 июля на территории ЛД "Алматы Арена". Участие в нем смогут принять спортсмены от 6 лет.

Организатором Алматинского полумарафона выступает корпоративный фонд "Смелость быть первым".

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