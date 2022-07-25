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Стало известно итоговое место Казахстана на ЧМ-2022 по легкой атлетике

Стало известно итоговое место Казахстана на ЧМ-2022 по легкой атлетике
©Reuters

В Юджине (штат Орегон, США) завершился чемпионат мира по легкой атлетике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана расположилась на итоговом 22-м месте, разделив эту позицию с семью другими странами.

Единственную и историческую золотую медаль Казахстану принесла Нора Джеруто, победившая в забеге на 3000 метров с препятствиями.

Победу одержала команда США - 13 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете заняла Эфиопия - по четыре золота и серебра и две бронзы. Замкнула тройку Ямайка - две золотые, семь серебряных и одна бронзовая награда.

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Легкая атлетика

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