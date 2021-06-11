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Рыпакова приняла участие в праздновании Международного дня олимпийского бега

Событие тало первым в специальной серии.

Рыпакова приняла участие в праздновании Международного дня олимпийского бега
Фото: olympic.kz©
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
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Именитая спортсменка Ольга Рыпакова приняла участие в мероприятии, посвященного празднованию Международного Олимпийского дня, сообщает Olympic.kz.

Событие прошло сегодня, 11 июня, в Усть-Каменогорске и стало первым в специальной серии: пять олимпийских колец символизируют пять континентов, пять казахстанских регионов пронесут праздничную эстафету, которая означает единение казахстанцев в спорте.

В рамках мероприятия состоялись легкоатлетические старты среди детей. Вид спорта был выбран не случайным образом. Ольга Рыпакова, трехкратный призер Олимпийских игр, олимпийская чемпионка, родом из Восточно-Казахстанской области.

"Очень приятно было пообщаться со спортсменами. Несмотря на юность, они очень целеустремленные, заряжены олимпийским духом и стремятся к победе. Верю, что их ждет прекрасное будущее, они начали свою жизнь в спорте как раз тогда, когда формируется характер - и я могу только пожелать всем иметь такую же стойкость, веру в себя, не бояться испытывать свои возможности, не бояться пробовать новое, верить в успех", - озвучила Рыпакова.

Напомним, что после востока - Усть-Каменогорска - вступит север, и 19 июня в Петропавловске проведут велопробег с участием олимпийского чемпиона Александра Винокурова и четырехкратного обладателя "золота" Азии, лидера казахстанской команды по велоспорту Алексея Луценко.

На юге, в Алматы 20 июня пройдут игры по скалолазанию, на западе, в Актау 21 июня - мастер-классы по боксу и дзюдо. 23 июня эстафета завершится в центре страны - в столичном Триатлон парке пройдет большой праздник спорта с баскетбольными, стритбольными играми, соревнованиями по текболу и заплывом на каноэ. 

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Метки:
Рыпакова Ольга

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