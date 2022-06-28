Рекорд и доминация казахстанцев. Как прошел "Мемориал Косанова" в Алматы

На Центральном стадионе Алматы состоялся турнир по легкой атлетике "Мемориал Косанова", который подарил немало ярких побед казахстанских спортсменов. Подробнее об итогах самого масштабного состязания "королевы спорта" в Центральной Азии - в материале Vesti.kz.

На старт вышел 241 спортсмен из Казахстана, Японии, Катара, Малайзии, Таиланда, Туниса, Индии, Украины, Пакистана, Австралии, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Участники международного турнира боролись за право получить лицензию на участие в чемпионате мира-2022, который пройдет в этом году в штате Орегон в США.

Олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Казахстана Ольга Рыпакова, первый вице-президент Азиатской ассоциации легкой атлетики Сурапонг Ариямонгкол и генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Казахстана Асхат Сейсембек приняли участие в церемонии открытия. Спикеры пожелали спортсменам удачи и официально запустили 31-й "Мемориал Косанова".

"Для нас он является знаковым. Важно выдерживать стандарты и проводить на высоком уровне. Нам это удалось, что подтвердила техническая делегация мировой федерации. Были побиты два рекорда, наша высотница прыгнула и вступила в так называемый клуб-190. В целом результаты неплохие", - отметил уже по завершении соревнования Сейсембек.

Состязание прошло успешно для казахстанских атлетов, они завоевали огромное количество наград в различных дисциплинах.

Начало было положено у метателей диска. Серебро на счету Александра Мамонтова (52,91 метра) и Карины Васильевой (44,61 метра). Вторыми в толкании ядра стали Надежда Барбанова и Иван Иванов, а Данил Плотников занял третье место. В соревнованиях по метанию копья весь пьедестал оказался казахстанским: Артур Гафнер стал первым, Алексей Хлыстов - вторым, а замкнул тройку Мейржан Хожумуратов.

С особым интересом ожидались состязания в тройном прыжке среди женщин. Здесь чемпионка Казахстана Мария Ефремова на глазах у легендарной Ольги Рыпаковой сумела завоевать золотую медаль мемориала с результатом 14,01 метра. Ее почин поддержала Кристина Овчинникова в прыжке в высоту - завоевала золото с результатом 1,96 метра. Кроме того, она выполнила норматив на участие в чемпионате мира в Орегоне. На втором месте расположилась еще одна казахстанка Елизавета Матвеева с результатом 1,92. Приятно, что и среди мужчин нашим атлетам не было равных - Игорь Косолапов стал самым лучшим с результатом 2,16 метра.

Одним из ярчайших эпизодов стала победа Анастасии Ермаковой в секторе прыжков с шестом. Она первенствовала с результатом 4,20 метра. У мужчин в этой же дисциплине второе и третье места оказались в активе Данила Полянского (5,20) и Сергея Григорьева (5,00). А среди атлеток, прыгавших в длину, аналогичных результатов добились все та же Ефремова (6,36) и Анастасия Рыпакова (6,02).

Почин прыгунов поддержали бегуны. Ольге Сафроновой не было равных в беге на 100 метров. Ее время - 11,40 секунды. Также девушке удалось стать второй на дистанции 200 метров. К сожалению, среди спринтеров-мужчин Виталию Земсу удалось стать лишь вторым, уступив шесть сотых секунды победителю. В беге на полтора километра среди мужчин наш соотечественник Максим Фроловский завоевал золотую медаль с результатом 3:52,72. Сразу две наши спортсменки - Екатерина Грицай (4:28,50) и Татьяна Нерознак (4:29,96) - попали в медальный зачет в этой дисциплине, завоевав серебро и бронзу.

В беге на 400 метров Михаил Литвин (46,04) добавил еще одно золото в копилку Казахстана. Тот же отрезок, но с барьерами, наши девушки Аделина Ахметова (59,84) и Светлана Кузнецова (1:01,69) преодолели соответственно второй и третьей.

Зато эстафета 4х100 показала доминацию казахстанок. Рима Кашафутдинова, Ольга Сафронова, Элина Михина, Арина Мишеева с результатом 44,87 заняли первое место. Третья строчка досталась квартету из Анны Дубиной, Кристины Ермолы, Дианы Гейнц и Дарьи Гридасовой (47,98).

У мужчин был побит рекорд мемориала. Сборная Таиланда с результатом 38,65 заняла первое место. Это достижение не обновлялось с 2001 года. На втором и третьем местах расположились команды казахстанских бегунов: Виталий Земс, Давид Ефремов, Алмат Тулебаев, Андрей Лаврушенко (41,01); Никита Осинский, Даниял Оспан, Дамил Сутжанов, Артем Добросмыслов (41,38). Также серебро и бронза достались казахстанцам в микст-эстафетах.

На пятикилометровой дистанции среди мужчин лучшим стал казахстанец Рахимжан Келманов с результатом 15:10,83. Третье место в активе еще одного нашего соотечественника - Александра Савгурова (15:21,39).

"Мемориал Косанова" уже второй год входит в "бронзовую" категорию мировых состязаний по легкой атлетике. По словам вице-президента Азиатской ассоциации легкой атлетики Сурапонга Ариямонгкола, казахстанское состязание имеет огромный потенциал для роста в кратчайшие сроки.

А перед турниром состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие Асхат Сейсембек (генеральный секретарь Федерации), Шуггумаран А (генеральный секретарь Азиатской ассоциации), генерал Сурапонг Ариямонгкол (первый вице-президент Азиатской ассоциации), Ольга Рыпакова (член комиссии спортсменов Азиатской ассоциации) и Сункар Карабалин (член комиссии по СМИ Азиатской ассоциации). Участники совещания обсудили планы работы и дальнейшие перспективы федерации. По словам Сейсембека, у спикеров множество идей, которые позитивно скажутся на развитии легкой атлетики в стране.

Фотографии с сайта qazathletics.kz.

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