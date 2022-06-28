Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
Комментарии

Рекорд и доминация казахстанцев. Как прошел "Мемориал Косанова" в Алматы

Рекорд и доминация казахстанцев. Как прошел "Мемориал Косанова" в Алматы
©qazathletics.kz

На Центральном стадионе Алматы состоялся турнир по легкой атлетике "Мемориал Косанова", который подарил немало ярких побед казахстанских спортсменов. Подробнее об итогах самого масштабного состязания "королевы спорта" в Центральной Азии - в материале Vesti.kz.

На старт вышел 241 спортсмен из Казахстана, Японии, Катара, Малайзии, Таиланда, Туниса, Индии, Украины, Пакистана, Австралии, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Участники международного турнира боролись за право получить лицензию на участие в чемпионате мира-2022, который пройдет в этом году в штате Орегон в США.

Олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Казахстана Ольга Рыпакова, первый вице-президент Азиатской ассоциации легкой атлетики Сурапонг Ариямонгкол и генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Казахстана Асхат Сейсембек приняли участие в церемонии открытия. Спикеры пожелали спортсменам удачи и официально запустили 31-й "Мемориал Косанова".

"Для нас он является знаковым. Важно выдерживать стандарты и проводить на высоком уровне. Нам это удалось, что подтвердила техническая делегация мировой федерации. Были побиты два рекорда, наша высотница прыгнула и вступила в так называемый клуб-190. В целом результаты неплохие", - отметил уже по завершении соревнования Сейсембек.

Состязание прошло успешно для казахстанских атлетов, они завоевали огромное количество наград в различных дисциплинах. 

Начало было положено у метателей диска. Серебро на счету Александра Мамонтова (52,91 метра) и Карины Васильевой (44,61 метра). Вторыми в толкании ядра стали Надежда Барбанова и Иван Иванов, а Данил Плотников занял третье место. В соревнованиях по метанию копья весь пьедестал оказался казахстанским: Артур Гафнер стал первым, Алексей Хлыстов - вторым, а замкнул тройку Мейржан Хожумуратов.

С особым интересом ожидались состязания в тройном прыжке среди женщин. Здесь чемпионка Казахстана Мария Ефремова на глазах у легендарной Ольги Рыпаковой сумела завоевать золотую медаль мемориала с результатом 14,01 метра. Ее почин поддержала Кристина Овчинникова в прыжке в высоту - завоевала золото с результатом 1,96 метра. Кроме того, она выполнила норматив на участие в чемпионате мира в Орегоне. На втором месте расположилась еще одна казахстанка Елизавета Матвеева с результатом 1,92. Приятно, что и среди мужчин нашим атлетам не было равных - Игорь Косолапов стал самым лучшим с результатом 2,16 метра.

Одним из ярчайших эпизодов стала победа Анастасии Ермаковой в секторе прыжков с шестом. Она первенствовала с результатом 4,20 метра. У мужчин в этой же дисциплине второе и третье места оказались в активе Данила Полянского (5,20) и Сергея Григорьева (5,00). А среди атлеток, прыгавших в длину, аналогичных результатов добились все та же Ефремова (6,36) и Анастасия Рыпакова (6,02). 

Почин прыгунов поддержали бегуны. Ольге Сафроновой не было равных в беге на 100 метров. Ее время - 11,40 секунды. Также девушке удалось стать второй на дистанции 200 метров. К сожалению, среди спринтеров-мужчин Виталию Земсу удалось стать лишь вторым, уступив шесть сотых секунды победителю. В беге на полтора километра среди мужчин наш соотечественник Максим Фроловский завоевал золотую медаль с результатом 3:52,72. Сразу две наши спортсменки - Екатерина Грицай (4:28,50) и Татьяна Нерознак (4:29,96) - попали в медальный зачет в этой дисциплине, завоевав серебро и бронзу.

В беге на 400 метров Михаил Литвин (46,04) добавил еще одно золото в копилку Казахстана. Тот же отрезок, но с барьерами, наши девушки Аделина Ахметова (59,84) и Светлана Кузнецова (1:01,69) преодолели соответственно второй и третьей.

Зато эстафета 4х100 показала доминацию казахстанок. Рима Кашафутдинова, Ольга Сафронова, Элина Михина, Арина Мишеева с результатом 44,87 заняли первое место. Третья строчка досталась квартету из Анны Дубиной, Кристины Ермолы, Дианы Гейнц и Дарьи Гридасовой (47,98).

У мужчин был побит рекорд мемориала. Сборная Таиланда с результатом 38,65 заняла первое место. Это достижение не обновлялось с 2001 года. На втором и третьем местах расположились команды казахстанских бегунов: Виталий Земс, Давид Ефремов, Алмат Тулебаев, Андрей Лаврушенко (41,01); Никита Осинский, Даниял Оспан, Дамил Сутжанов, Артем Добросмыслов (41,38). Также серебро и бронза достались казахстанцам в микст-эстафетах.

На пятикилометровой дистанции среди мужчин лучшим стал казахстанец Рахимжан Келманов с результатом 15:10,83. Третье место в активе еще одного нашего соотечественника - Александра Савгурова (15:21,39).

"Мемориал Косанова" уже второй год входит в "бронзовую" категорию мировых состязаний по легкой атлетике. По словам вице-президента Азиатской ассоциации легкой атлетики Сурапонга Ариямонгкола, казахстанское состязание имеет огромный потенциал для роста в кратчайшие сроки.

А перед турниром состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие Асхат Сейсембек (генеральный секретарь Федерации), Шуггумаран А (генеральный секретарь Азиатской ассоциации), генерал Сурапонг Ариямонгкол (первый вице-президент Азиатской ассоциации), Ольга Рыпакова (член комиссии спортсменов Азиатской ассоциации) и Сункар Карабалин (член комиссии по СМИ Азиатской ассоциации). Участники совещания обсудили планы работы и дальнейшие перспективы федерации. По словам Сейсембека, у спикеров множество идей, которые позитивно скажутся на развитии легкой атлетики в стране.

Фотографии с сайта qazathletics.kz.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC:

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Легкая атлетика Мемориал Косанова Сафронова Ольга Рыпакова Ольга

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 15:41
Легкая атлетика
Рекорд и доминация казахстанцев. Как прошел "Мемориал Косанова" в Алматы Рекорд и доминация казахстанцев. Как прошел "Мемориал Косанова" в Алматы
24 июня, 15:52
Легкая атлетика
"Будем бороться за высокие места". В Алматы пройдет крупнейшее соревнование по легкой атлетике "Будем бороться за высокие места". В Алматы пройдет крупнейшее соревнование по легкой атлетике
3 июня, 12:51
Легкая атлетика
Ярчайшая фигуристка года "ушла" в легкую атлетику Ярчайшая фигуристка года "ушла" в легкую атлетику
28 мая, 15:30
Легкая атлетика
Казахстанская легкоатлетка завоевала бронзу Бриллиантовой лиги Казахстанская легкоатлетка завоевала бронзу Бриллиантовой лиги
10 мая, 15:14
Легкая атлетика
Золото в личке. Как прошел марафон Tengri Ultra Золото в личке. Как прошел марафон Tengri Ultra
18 апреля, 19:44
Легкая атлетика
"Перевыполнила все цели". Рекордсменка Казахстана в марафоне - о планах на Азиаду и спортивной форме "Перевыполнила все цели". Рекордсменка Казахстана в марафоне - о планах на Азиаду и спортивной форме
18 апреля, 13:16
Легкая атлетика
Абсолютный рекорд! Как прошел Алматинский полумарафон Абсолютный рекорд! Как прошел Алматинский полумарафон
10 апреля, 22:09
Легкая атлетика
Казахстанка вошла в топ-3 на марафоне и обновила 34-летний рекорд страны Казахстанка вошла в топ-3 на марафоне и обновила 34-летний рекорд страны
29 марта, 14:20
Легкая атлетика
Казахстанский марафонец выставил на продажу свой значок депутата Казахстанский марафонец выставил на продажу свой значок депутата
20 марта, 15:45
Легкая атлетика
Казахстанского легкоатлета дисквалифицировали на ЧМ Казахстанского легкоатлета дисквалифицировали на ЧМ
19 марта, 18:24
Легкая атлетика
Казахстанская легкоатлетка выиграла медаль ЧМ в Белграде и повторила рекорд Казахстанская легкоатлетка выиграла медаль ЧМ в Белграде и повторила рекорд
19 марта, 10:18
Легкая атлетика
Казахстанец не смог выйти в финал ЧМ по легкой атлетике Казахстанец не смог выйти в финал ЧМ по легкой атлетике
18 марта, 16:52
Легкая атлетика
Казахстанец вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике Казахстанец вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике
8 марта, 16:47
Легкая атлетика
Легкоатлеты установили два рекорда Казахстана на ЧРК среди старших юношей Легкоатлеты установили два рекорда Казахстана на ЧРК среди старших юношей
22 февраля, 12:50
Легкая атлетика
Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов горячим фото Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов горячим фото
20 февраля, 18:17
Легкая атлетика
Еще два казахстанца пробились на ЧМ-2022 по легкой атлетике Еще два казахстанца пробились на ЧМ-2022 по легкой атлетике
18 февраля, 23:52
Легкая атлетика
Великобритания лишилась медали на Олимпийских играх Великобритания лишилась медали на Олимпийских играх
11 февраля, 23:51
Легкая атлетика
Олимпийская чемпионка провалилась под лед. Ее удалось спасти Олимпийская чемпионка провалилась под лед. Ее удалось спасти
7 февраля, 11:20
Легкая атлетика
Казахстанская легкоатлетка выиграла золото во Франции Казахстанская легкоатлетка выиграла золото во Франции
17 января, 11:04
Легкая атлетика
Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов горячим фото Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов горячим фото
16 января, 11:39
Легкая атлетика
Чемпионат Азии по легкой атлетике в Нур-Султане перенесли на 2023 год Чемпионат Азии по легкой атлетике в Нур-Султане перенесли на 2023 год
20 ноября 2021, 11:26
Легкая атлетика
"Как же я кайфую". Казахстанская спортсменка показала сексуальный танец "Как же я кайфую". Казахстанская спортсменка показала сексуальный танец
16 ноября 2021, 18:18
Легкая атлетика
Дочь олимпийской чемпионки, участницы Токио-2020 и будущая звездочка. Главные победы легкоатлеток-красавиц Казахстана Дочь олимпийской чемпионки, участницы Токио-2020 и будущая звездочка. Главные победы легкоатлеток-красавиц Казахстана
23 октября 2021, 17:05
Легкая атлетика
Призер чемпионата мира по легкой атлетике застрелен вместе с другом Призер чемпионата мира по легкой атлетике застрелен вместе с другом
18 октября 2021, 19:42
Легкая атлетика
Руины или площадка для новых побед? С какими проблемами столкнется казахстанская легкая атлетика в межсезонье Руины или площадка для новых побед? С какими проблемами столкнется казахстанская легкая атлетика в межсезонье
7 октября 2021, 13:49
Легкая атлетика
Что значит бегать по пульсу и зачем это надо Что значит бегать по пульсу и зачем это надо
27 сентября 2021, 13:36
Легкая атлетика
Юбилейный "Алматы марафон" прошел в южной столице после долгого перерыва из-за пандемии Юбилейный "Алматы марафон" прошел в южной столице после долгого перерыва из-за пандемии
24 сентября 2021, 20:00
Легкая атлетика
Юбилейный "Алматы марафон" пройдет уже в эти выходные Юбилейный "Алматы марафон" пройдет уже в эти выходные
23 сентября 2021, 18:17
Легкая атлетика
Какие дороги перекроют во время "Алматы марафона" Какие дороги перекроют во время "Алматы марафона"
20 августа 2021, 20:49
Легкая атлетика
Дочь олимпийской чемпионки из Казахстана остановилась в шаге от финала юниорского ЧМ по легкой атлетике Дочь олимпийской чемпионки из Казахстана остановилась в шаге от финала юниорского ЧМ по легкой атлетике

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus