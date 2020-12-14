"Лидирует" легкая атлетика. За допинг дисквалифицированы 23 казахстанца в 2020 году

За 2020 год дисквалификации на различный период получили 23 казахстанских спортсмена. Хуже всех дела с запрещенными препаратами обстоят в легкой атлетике, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Легкоатлеты затмили по этому показателю штангистов, которые традиционно являлись антигероями последних лет. Также на счету тяжелоатлетов и одни из самых громких скандалов, среди которых масштабные отстранения перед Олимпиадой-2016.
В тяжелой атлетике зафиксировано два случая. Причем Надежда Ногай
подозревалась с 2019 года. Расследование продолжилось и в 2020-м, по завершению которого и был вынесен вердикт. Второй случай связан с бронзовой призеркой Олимпиады-2012 Анной Нурмухамбетовой
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Что касается легкоатлетов, то за 2020-й год сразу пять представителей "королевского" вида спорта попались на допинге:
- участница Олимпийских игр-2016 Мария Телушкина;
- участница Азиады-2018 и чемпионата мира-2018 Любовь Ушакова;
- Александр Безруков;
- Тахиржан Кадыркулов;
- Олеся Задорожная.
У всех из них пробы были взяты в соревновательный период, кроме Телушкиной. Она сдала положительный тест вне турниров. Однако в ее пробе был найден Кломифен, который применятся для восстановления после приема стероидов.
Самым именитым же отстраненным является Алексей Полторанин
. Лыжник с мировым именем подозревался в использовании запрещенных методов и субстанций, а также в соучастии. Подробности громкого дела можете прочитать здесь
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Также стоит отметить и волейбол. В последнее время наблюдается своеобразный всплеск положительных допинг-проб. В 2020 году их количество составило сразу три.
Из положительного (не считая проб, конечно) можно отметить то, что по сравнению с прошлым годом количество дисквалифицированных уменьшилось - 23 против 38.
Надеемся, что это соотношение останется неизменным. И олимпийский сезон начнется без скандалов.
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