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"Лидирует" легкая атлетика. За допинг дисквалифицированы 23 казахстанца в 2020 году

Традиционные антигерои штангисты сбавили обороты.

"Лидирует" легкая атлетика. За допинг дисквалифицированы 23 казахстанца в 2020 году
Фото: olympic.kz
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
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За 2020 год дисквалификации на различный период получили 23 казахстанских спортсмена. Хуже всех дела с запрещенными препаратами обстоят в легкой атлетике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Легкоатлеты затмили по этому показателю штангистов, которые традиционно являлись антигероями последних лет. Также на счету тяжелоатлетов и одни из самых громких скандалов, среди которых масштабные отстранения перед Олимпиадой-2016.

В тяжелой атлетике зафиксировано два случая. Причем Надежда Ногай подозревалась с 2019 года. Расследование продолжилось и в 2020-м, по завершению которого и был вынесен вердикт. Второй случай связан с бронзовой призеркой Олимпиады-2012 Анной Нурмухамбетовой.

Что касается легкоатлетов, то за 2020-й год сразу пять представителей "королевского" вида спорта попались на допинге:

- участница Олимпийских игр-2016 Мария Телушкина;
- участница Азиады-2018 и чемпионата мира-2018 Любовь Ушакова;
- Александр Безруков;
- Тахиржан Кадыркулов;
- Олеся Задорожная.

У всех из них пробы были взяты в соревновательный период, кроме Телушкиной. Она сдала положительный тест вне турниров. Однако в ее пробе был найден Кломифен, который применятся для восстановления после приема стероидов.

Самым именитым же отстраненным является Алексей Полторанин. Лыжник с мировым именем подозревался в использовании запрещенных методов и субстанций, а также в соучастии. Подробности громкого дела можете прочитать здесь.

Также стоит отметить и волейбол. В последнее время наблюдается своеобразный всплеск положительных допинг-проб. В 2020 году их количество составило сразу три.

Из положительного (не считая проб, конечно) можно отметить то, что по сравнению с прошлым годом количество дисквалифицированных уменьшилось - 23 против 38.

Надеемся, что это соотношение останется неизменным. И олимпийский сезон начнется без скандалов.

 

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Метки:
Допинг Казахстан Полторанин Алексей Легкая атлетика велоспорт Волейбол Дзюдо

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