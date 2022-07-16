Казахстанский тренер по легкой атлетике погиб на Иссык-Куле

Казахстанский тренер по легкой атлетике Джузгенбаев Мурат погиб в дорожно-транспортном происшествии на Иссык-Куле в Кыргызстане. Об этом со ссылкой на Kaktus.media, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что 16 июля, на Иссык-Куле в селе Булан-Соготу (Комсомол) он был насмерть сбит автомобилем.

По данным свидетелей происшествия, мужчина сопровождал на велосипеде свою ученицу во время бега. Девочка осталась жива.

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области сообщили, что ДТП произошло примерно в 7:40 утра. В дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что между селами Булан-Соготу и Бостери произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 41-летний житель Бишкека У. А., двигаясь в автомашине Lexus-330 с востока на запад, на 97-м километре автодороги Балыкчы - Ананьево - Каракол совершил боковое столкновение с автомашиной "Ниссан-Микра" под управлением 40-летнего жителя села Григорьевка П. И., а после сбил велосипедиста из Казахстана 58-летнего Джузгенбаева Мурата, ехавшего по обочине дороги. В результате ДТП гражданин Казахстана скончался на месте происшествия", - сообщили в милиции региона.

Отметим, Мурат Джузгенбаев являлся старшим тренером по легкой атлетике в Алматинской области. В 2012 году он вошел в десятку лучших тренеров Федерации легкой атлетики. Отмечается, что он находился на сборах, которые должны закончится 20 июля за счет Федерации триатлона Казахстана.

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