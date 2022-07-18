Казахстанец вышел в полуфинал ЧМ-2022 по легкой атлетике

Казахстанский легкоатлет Михаил Литвин вышел в полуфинал чемпионата мира в беге на 400 метров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Литвин в этой дисциплине показал лучший результат сезона - 46.00.

Полуфинал состоится утром 21 июля по казахстанскому времени.

Ранее казахстанская легкоатлетказаняла седьмое место на чемпионате мира.

В финальном забеге на 10 000 метров среди женщин она установила новый рекорд Казахстана, который теперь равен 30:17.64.

Еще две представительницы Казахстана пробились в финал. Так, в беге на 3000 метров с препятствиями Нора Джеруто завершила квалификацию на первом месте. Он преодолела дистанцию за 9:01.54. Джеруто является главной фавориткой на золотую медаль.

В прыжках в высоту Надежда Дубовицкая также смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира.

Сегодня, 18 июля, на марафонской дистанции выступит Жанна Мамажанова.

Чемпионат мира проходит в США и продлится до 24 июля.

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