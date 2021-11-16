Дочь олимпийской чемпионки, участницы Токио-2020 и будущая звездочка. Главные победы легкоатлеток-красавиц Казахстана

Vesti.kz запускают серию итоговых материалов, посвященных успехам казахстанских спортсменок-красавиц. Первыми героинями выступят представительницы сборной по легкой атлетике.

Надежда Дубовицкая, прыжки в высоту

Этот сезон спортсменка однозначно сможет записывать в свой актив. Дубовицкая начала феерить еще в зимний период. Затем она качественно перенесла успехи и в летний. На чемпионате Казахстана в Алматы она не только смогла выполнить олимпийский норматив (1,96 метра), но и установила рекорд Азии. Теперь высшее достижение континента в женских прыжках в высоту равно двум метрам.

В Токио Дубовицкая отправилась, имея солидный бэкграунд - она занимала четвертое место в мировом рейтинге. Подобных результатов в этой дисциплине у казахстанок не было достаточно давно.

Жанна Мамажанова, марафон

Таким же прорывным, как и у Дубовицкой, текущий год стал и для Жанны. Прежде в марафоне ей не удавалось пробиться на международных стартах. Однако в 2021-м она стерла эту границу. В мае Мамажанова одержала яркую победу в Австрии.

Ее результат позволил вместе с золотом забрать еще и олимпийскую лицензию. После Токио спортсменка вновь смогла проявить себя, став третьей на старейшем пробеге во Франции.

Ольга Сафронова, 100 и 200 метров

Легкоатлетка стабильно показывает свой класс. В сборной она является ведущей спринтершей, лидером среди тех, кто практикует бег на короткие дистанции. Очередным доказательством силы и высоких результатов стала лицензия на участие в Олимпиаде.

К слову, Игры в Токио стали для нее третьими подряд.

Анастасия Рыпакова, прыжки в длину

Дочь олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой имеет все шансы повторить большой путь именитой мамы. В свои 16 лет она смогла квалифицироваться на чемпионат мира U-20, который прошел в этом году в Кении. На ЧМ ей не хватило всего одного сантиметра, чтобы выйти в финальную часть соревнований.

На сегодняшний день она становится одним из лидеров сборной в этой дисциплине. Анастасия выигрывает республиканские турниры не только в своей возрастной категории, но и среди взрослых.

Арина Гладышева, бег на средние и длинные дистанции

В скором времени Казахстан может обзавестись настоящей звездой мирового уровня. Причем не в спринте или прыжках, а в беге на средние и длинные дистанции. Гладышева показывает просто невероятные для нашей страны результаты в свои 15 лет.

Зимой она установила ряд рекордов Казахстана среди юношей и юниоров. И могла выстрелить на ЧМ U-20 в Кении. Однако довести сезон до абсолюта не удалось - помешала травма.

Фото:qazathletics