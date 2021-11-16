 9q481lt6ygUQF25WwXFkwuJqKnnqzw2BcjoQz8k2
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Дочь олимпийской чемпионки, участницы Токио-2020 и будущая звездочка. Главные победы легкоатлеток-красавиц Казахстана

Дочь олимпийской чемпионки, участницы Токио-2020 и будущая звездочка. Главные победы легкоатлеток-красавиц Казахстана
©instagram.com/_oluta_
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика

Vesti.kz запускают серию итоговых материалов, посвященных успехам казахстанских спортсменок-красавиц. Первыми героинями выступят представительницы сборной по легкой атлетике.

Надежда Дубовицкая, прыжки в высоту

 

Этот сезон спортсменка однозначно сможет записывать в свой актив. Дубовицкая начала феерить еще в зимний период. Затем она качественно перенесла успехи и в летний. На чемпионате Казахстана в Алматы она не только смогла выполнить олимпийский норматив (1,96 метра), но и установила рекорд Азии. Теперь высшее достижение континента в женских прыжках в высоту равно двум метрам.

В Токио Дубовицкая отправилась, имея солидный бэкграунд - она занимала четвертое место в мировом рейтинге. Подобных результатов в этой дисциплине у казахстанок не было достаточно давно.

Жанна Мамажанова, марафон

Таким же прорывным, как и у Дубовицкой, текущий год стал и для Жанны. Прежде в марафоне ей не удавалось пробиться на международных стартах. Однако в 2021-м она стерла эту границу. В мае Мамажанова одержала яркую победу в Австрии.

Ее результат позволил вместе с золотом забрать еще и олимпийскую лицензию. После Токио спортсменка вновь смогла проявить себя, став третьей на старейшем пробеге во Франции.

Ольга Сафронова, 100 и 200 метров

Легкоатлетка стабильно показывает свой класс. В сборной она является ведущей спринтершей, лидером среди тех, кто практикует бег на короткие дистанции. Очередным доказательством силы и высоких результатов стала лицензия на участие в Олимпиаде.

К слову, Игры в Токио стали для нее третьими подряд.

Анастасия Рыпакова, прыжки в длину

Дочь олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой имеет все шансы повторить большой путь именитой мамы. В свои 16 лет она смогла квалифицироваться на чемпионат мира U-20, который прошел в этом году в Кении. На ЧМ ей не хватило всего одного сантиметра, чтобы выйти в финальную часть соревнований.

На сегодняшний день она становится одним из лидеров сборной в этой дисциплине. Анастасия выигрывает республиканские турниры не только в своей возрастной категории, но и среди взрослых.

Арина Гладышева, бег на средние и длинные дистанции 

В скором времени Казахстан может обзавестись настоящей звездой мирового уровня. Причем не в спринте или прыжках, а в беге на средние и длинные дистанции. Гладышева показывает просто невероятные для нашей страны результаты в свои 15 лет.

Зимой она установила ряд рекордов Казахстана среди юношей и юниоров. И могла выстрелить на ЧМ U-20 в Кении. Однако довести сезон до абсолюта не удалось - помешала травма.

Фото:qazathletics

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Легкая атлетика Рыпакова Ольга Сафронова Ольга Олимпиада-2020 Япония
Новости
Сегодня , 18:18
Атлетика
Дочь олимпийской чемпионки, участницы Токио-2020 и будущая звездочка. Главные победы легкоатлеток-красавиц Казахстана Дочь олимпийской чемпионки, участницы Токио-2020 и будущая звездочка. Главные победы легкоатлеток-красавиц Казахстана
23 октября, 17:05
Происшествия
Призер чемпионата мира по легкой атлетике застрелен вместе с другом Призер чемпионата мира по легкой атлетике застрелен вместе с другом
18 октября, 19:42
Атлетика
Руины или площадка для новых побед? С какими проблемами столкнется казахстанская легкая атлетика в межсезонье Руины или площадка для новых побед? С какими проблемами столкнется казахстанская легкая атлетика в межсезонье
7 октября, 13:49
Здоровый образ жизни
Что значит бегать по пульсу и зачем это надо Что значит бегать по пульсу и зачем это надо
27 сентября, 13:36
Здоровый образ жизни
Юбилейный "Алматы марафон" прошел в южной столице после долгого перерыва из-за пандемии Юбилейный "Алматы марафон" прошел в южной столице после долгого перерыва из-за пандемии
24 сентября, 20:00
Здоровый образ жизни
Юбилейный "Алматы марафон" пройдет уже в эти выходные Юбилейный "Алматы марафон" пройдет уже в эти выходные
23 сентября, 18:17
Атлетика
Какие дороги перекроют во время "Алматы марафона" Какие дороги перекроют во время "Алматы марафона"
20 августа, 20:49
Атлетика
Дочь олимпийской чемпионки из Казахстана остановилась в шаге от финала юниорского ЧМ по легкой атлетике Дочь олимпийской чемпионки из Казахстана остановилась в шаге от финала юниорского ЧМ по легкой атлетике
10 августа, 18:31
Атлетика
Казахстанская легкая атлетика на Олимпиаде: без сенсаций, триумфа и с тревожным будущим Казахстанская легкая атлетика на Олимпиаде: без сенсаций, триумфа и с тревожным будущим
7 августа, 07:25
Олимпиада
Казахстанская легкоатлетка выступила на Олимпиаде-2020 Казахстанская легкоатлетка выступила на Олимпиаде-2020
6 августа, 20:24
Олимпиада
На Олимпиаде-2020 случилась еще одна сенсация На Олимпиаде-2020 случилась еще одна сенсация
6 августа, 16:24
Олимпиада
Казахстанка стала 42-й в спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020 Казахстанка стала 42-й в спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020
5 августа, 23:39
Олимпиада
Ольга Рыпакова завершила олимпийскую карьеру Ольга Рыпакова завершила олимпийскую карьеру
4 августа, 07:47
Олимпиада
Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Беларусь после скандала на Олимпиаде-2020 Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Беларусь после скандала на Олимпиаде-2020
2 августа, 07:52
Олимпиада
Сборная Казахстана по легкой атлетике понесла еще одну потерю на Олимпиаде-2020 Сборная Казахстана по легкой атлетике понесла еще одну потерю на Олимпиаде-2020
1 августа, 23:49
Олимпиада
В Интернете опубликован разговор легкоатлетки с белорусскими чиновниками В Интернете опубликован разговор легкоатлетки с белорусскими чиновниками
1 августа, 19:38
Олимпиада
"Меня пытаются вывезти из Токио без моего согласия". Белорусская легкоатлетка просит помощи у МОК "Меня пытаются вывезти из Токио без моего согласия". Белорусская легкоатлетка просит помощи у МОК
1 августа, 19:05
Олимпиада
В дисциплине самой титулованной спортсменки Казахстана на Олимпиаде-2020 установлен мировой рекорд В дисциплине самой титулованной спортсменки Казахстана на Олимпиаде-2020 установлен мировой рекорд
31 июля, 12:29
Олимпиада
Американских легкоатлетов дисквалифицировали на Олимпиаде в Токио, а затем отменили это решение Американских легкоатлетов дисквалифицировали на Олимпиаде в Токио, а затем отменили это решение
31 июля, 07:38
Олимпиада
Призера Олимпиады по легкой атлетике отстранили от Игр в Токио за допинг Призера Олимпиады по легкой атлетике отстранили от Игр в Токио за допинг
30 июля, 18:05
Олимпиада
Я хочу, чтобы Королева спорта в Казахстане жила по-королевски - Ольга Рыпакова Я хочу, чтобы Королева спорта в Казахстане жила по-королевски - Ольга Рыпакова
30 июля, 16:50
Олимпиада
Рыпакова не попала в финал и впервые осталась без медали Олимпиады Рыпакова не попала в финал и впервые осталась без медали Олимпиады
30 июля, 10:30
Олимпиада
Прямая трансляция старта Ольги Рыпаковой на Олимпиаде-2020 Прямая трансляция старта Ольги Рыпаковой на Олимпиаде-2020
26 июля, 23:09
Олимпиада
Ольга Рыпакова высказалась о фуроре на открытии Олимпийских игр в Токио Ольга Рыпакова высказалась о фуроре на открытии Олимпийских игр в Токио
23 июля, 20:20
Олимпиада
Рыпакова после появления на открытии Олимпиады в Токио взорвала азиатский интернет Рыпакова после появления на открытии Олимпиады в Токио взорвала азиатский интернет
6 июля, 17:33
Атлетика
Заслуженный тренер Казахстана по легкой атлетике дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил Заслуженный тренер Казахстана по легкой атлетике дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил
22 июня, 17:29
Атлетика
За 30 лет не сошли с дистанции. История и чудеса казахстанской легкой атлетики За 30 лет не сошли с дистанции. История и чудеса казахстанской легкой атлетики
21 июня, 14:32
Атлетика
Нечто большее, чем лицензии. Преемственность поколений в семье олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой Нечто большее, чем лицензии. Преемственность поколений в семье олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой
21 июня, 13:41
Атлетика
В Алматы прошел большой полумарафон для любителей бега В Алматы прошел большой полумарафон для любителей бега
20 июня, 15:40
Атлетика
Без лицензий. В Алматы состоялся первый день Мемориала Косанова с участием 13 стран Без лицензий. В Алматы состоялся первый день Мемориала Косанова с участием 13 стран
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus