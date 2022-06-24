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"Будем бороться за высокие места". В Алматы пройдет крупнейшее соревнование по легкой атлетике

"Будем бороться за высокие места". В Алматы пройдет крупнейшее соревнование по легкой атлетике
©Olimpic.kz

В предстоящие выходные, 25-26 июня, на Центральном стадионе Алматы состоится крупнейшее событие казахстанской легкой атлетики - "Мемориал Косанова". В преддверии 31-го по счету состязания организаторы и участники раскрыли подробности предстоящего мероприятия, передает корреспондент Vesti.kz.

В этом году в старте примут участие 280 спортсменов из Казахстана, Японии, Катара, Малайзии, Таиланда, Туниса, Индии, Украины, Пакистана, Австралии, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Участники международного турнира поборются за право получить лицензию на участие в чемпионате мира-2022, который пройдет в этом году в штате Орегон в США.

Главный тренер сборной Казахстана по легкой атлетике Дмитрий Карпов поделился ожиданиями от соревнования.

"Вся сборная будет участвовать в "Мемориале Косанова". Наши спортсмены провели УТС, серьезно готовились к соревнованиям. Я думаю, что все будут бороться за высокие места. Приходите поболеть за наших спортсменов", - поделился Карпов.

Бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике в помещении 2022 года Надежда Дубовицкая является одним из лидеров нынешней национальной команды. Она рассказала, как готовилась к этому соревнованию и о своем отношении к сравнениям с олимпийской чемпионкой Ольгой Рыпаковой.

"Подготовка идет полным ходом. Мы провели сборы в Турции в марте. Я участвую в различных соревнованиях и готова к предстоящему старту. 28 июля я вылетаю в Стокгольм для участия в очередном этапе "Бриллиантовой лиги". А по поводу сравнения с Рыпаковой - мне помогает тот факт, что мы с ней из одной области. Я не чувствую огромную ношу. Однако все-таки будет непросто доказывать свой статус и поддерживать планку, которая была достигнута", - отметила Дубовицкая.

Отметим, что Мемориал Косанова является единственным соревнованием такого уровня в странах СНГ и включен в список элитных турниров Азиатского континента, а также в календарь соревнований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и Азиатской ассоциации легкой атлетики (AAA).

Алматинские старты имеют большие перспективы роста. Это подчеркнул генеральный секретарь Азиатской легкоатлетической ассоциации Шуггумаран.

"Сейчас в мировом реестре Мемориал находится в категории С. Вы можете перейти на следующий уровень. Для этого нужно проводить больше соревнований, приглашать больше участников и зарекомендовать себя с наилучшей стороны", - отметил Шуггумаран.

Вход для всех болельщиков на турнир будет свободный.

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Метки:
Легкая атлетика Дубовицкая Надежда Мемориал Косанова

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