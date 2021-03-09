Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Битва соседей. В Казахстане пройдет необычный забег с большим призовым фондом

Он будет длиться десять дней.

Битва соседей. В Казахстане пройдет необычный забег с большим призовым фондом
Фото: triit.ru
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
0

В Казахстане будет организован необычный забег. Он пройдет в течение десяти дней. Однако это не самая главная его особенность. Все подробности - в материале Vesti.kz.

Для выполнения всех условий соревнований участникам не обязательно показывать быстрые секунды. Достаточно легкого бега, системного подхода и единомышленников. Самое интересное, что команда должна быть собрана из соседей.

"В забеге принимают участие команды по три человека (минимум одна женщина): группа соседей и/или люди, живущие рядом друг с другом (в радиусе не более 0,5 километра друг от друга). Для подтверждения этого факта организаторы вправе затребовать у команд подтверждающие документы", - говорится в регламенте забега Korshimen Jugiru.

Участникам предстоит с 10 по 19 марта включительно совершать ежедневную пробежку. На нее должно уходить не менее 20 минут. Важно преодолевать дистанцию всей командой, иначе результат засчитываться не будет. Всего должно быть десять забегов. 

Сообщается, что призовой фонд соревнований составляет 1 200 000 тенге. При этом также будут разыграны три iPhone 12. Победители будут выбраны в рандомном порядке. Главное, чтобы все условия были соблюдены. Десть команд получат по 120 тысяч тенге и одна - смартфоны.

Подробнее правила регистрации, прохождения дистанции, условия соревнований и прочие моменты положения Korshimen Jugiru описаны здесь

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Легкая атлетика

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
18:36
Атлетика

Битва соседей. В Казахстане пройдет необычный забег с большим призовым фондом
21 февраля
13:37
Атлетика

Федерация легкой атлетики провела заседание в Усть-Каменогорске
13 февраля
19:56
Атлетика

Казахстанская легкоатлетка завоевала "серебро" на турнире в Беларуси
31 декабря
20:00
Около спорта

Vesti.kz и звезды казахстанского спорта поздравляют с Новым годом!
14 декабря
14:00
Атлетика

"Лидирует" легкая атлетика. За допинг дисквалифицированы 23 казахстанца в 2020 году
24 ноября
18:26
Атлетика

В Казахстане стартовал масштабный забег в рамках X Гимназиады "Школьная лига"
14 ноября
10:00
Футбол

"Он выиграл бы у меня в забеге". Болт назвал Роналду суператлетом
23 октября
17:33
Около спорта

"Я горжусь своим флагом!". Звезды казахстанского спорта выступили против Бората
8 октября
19:11
Атлетика

Легкая атлетика - ворота в массовый спорт - Куандык Ельжанов
9 сентября 2020
20:59
Атлетика

Более тысячи человек приняли участие в забеге "Нур-Султан парк Challenge"
29 августа 2020
11:56
Атлетика

В Казахстане состоится забег "Нур-Султан парк Challenge"
24 августа 2020
23:59
Атлетика

Усэйн Болт заразился коронавирусом
17 августа 2020
19:59
Атлетика

Казахстан поучаствовал в масштабной онлайн-конференции Азиатской легкоатлетической ассоциации
17 августа 2020
16:46
Теннис

Юлия Путинцева проводит лето в США. Первой из казахстанок вышла из карантина и радует фанатов крутыми фото
16 августа 2020
18:13
Атлетика

Выигравшая пять раз ЧМ тяжелоатлетка из Казахстана дисквалифицирована за допинг
1 августа 2020
14:15
Атлетика

Олимпийский чемпион по легкой атлетике заразился коронавирусом
28 июля 2020
18:06
Атлетика

Мне нравилось жить в Караганде. Казахстан сейчас изменился, туда не тянет - чемпионка Европы
24 июля 2020
17:55
Атлетика

Казахстанку наказали за допинг на Олимпиаде
22 июля 2020
16:32
Атлетика

Пришла жара! Горячие фото самых красивых спортсменок Казахстана
19 июля 2020
18:35
Атлетика

Финалистку Олимпиады-2016 из США дисквалифицировали за пропуск допинг-тестов
9 июля 2020
18:55
Атлетика

Комиссия по медиа и СМИ Азиатской легкоатлетической ассоциации провела первую в истории конференцию
24 июня 2020
19:12
Атлетика

Казахстанская атлетка номинирована на премию Германа Гмайнера
21 июня 2020
21:51
Около спорта

"Там, где хорошо". Одна из самых сексуальных спортсменок Казахстана показала фото в купальнике
16 июня 2020
17:22
Атлетика

"Как тут жарко!". Самые сексуальные казахстанские легкоатлетки показали первую тренировку после карантина
11 июня 2020
22:58
Около спорта

Назван первый номер рейтинга лучших спортсменов века с участием Головкина
7 июня 2020
14:07
Атлетика

У олимпийской чемпионки Кастер Семени и ее жены родился ребенок
5 июня 2020
22:11
Бокс

Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века
8 мая 2020
13:24
Атлетика

Призерка Олимпиады из Казахстана и участница ЧМ дисквалифицированы за допинг
1 мая 2020
10:34
Атлетика

Ольга Рыпакова провела разминку и дала старт онлайн-забегу
30 апреля 2020
21:57
Атлетика

Самая легкая медаль ОИ, дочка-спортсменка и онлайн-забег. Ольга Рыпакова - в прямом эфире Vesti.kz
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика