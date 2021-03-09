Битва соседей. В Казахстане пройдет необычный забег с большим призовым фондом

В Казахстане будет организован необычный забег. Он пройдет в течение десяти дней. Однако это не самая главная его особенность. Все подробности - в материале Vesti.kz.

Для выполнения всех условий соревнований участникам не обязательно показывать быстрые секунды. Достаточно легкого бега, системного подхода и единомышленников. Самое интересное, что команда должна быть собрана из соседей.

"В забеге принимают участие команды по три человека (минимум одна женщина): группа соседей и/или люди, живущие рядом друг с другом (в радиусе не более 0,5 километра друг от друга). Для подтверждения этого факта организаторы вправе затребовать у команд подтверждающие документы", - говорится в регламенте забега Korshimen Jugiru.

Участникам предстоит с 10 по 19 марта включительно совершать ежедневную пробежку. На нее должно уходить не менее 20 минут. Важно преодолевать дистанцию всей командой, иначе результат засчитываться не будет. Всего должно быть десять забегов.

Сообщается, что призовой фонд соревнований составляет 1 200 000 тенге. При этом также будут разыграны три iPhone 12. Победители будут выбраны в рандомном порядке. Главное, чтобы все условия были соблюдены. Десть команд получат по 120 тысяч тенге и одна - смартфоны.

Подробнее правила регистрации, прохождения дистанции, условия соревнований и прочие моменты положения Korshimen Jugiru описаны здесь.

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