Абсолютный рекорд! Как прошел Алматинский полумарафон

17 апреля прошел пятый Алматинский полумарафон. Старт был дан у парка Первого Президента в 8 утра. Около 5 500 спортсменов-любителей пробежали по улицам города до финиша на Центральном стадионе.

На старте всех участников поприветствовал заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев. Напутственные слова сказали главный врач соревнований Оразбек Сахов, представитель генерального партнера Onlinebank Даурен Сартаев и директор гонки Салтанат Казыбаева.

В 8 утра первыми со старта убежали участники на 10 километров и представители скандинавской ходьбы. Уже в 08:32 на финише был лидер этой дистанции Денис Степаненко. Среди девушек на 10 километров первой стала Екатерина Грицай.

В 08:20 стартовали полумарафонцы - спортсмены-любители, участники эстафеты, а также профессиональные легкоатлеты, участники чемпионата Казахстана по полумарафону (21,1 километра).

И самым первым из полумарафонцев на финише оказался Ринас Ахмадеев, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Его финишное время - 1 час, 5 минут и 11 секунд. Это новый абсолютный рекорд трассы Алматинского полумарафона на 21,1 километра.

Звание чемпиона Республики Казахстан получил Ракымжан Келманов, финишировав всего за 1:06:57.

Среди девушек первой на финише была Мадина Керимова из Талдыкоргана. Она же стала чемпионкой Казахстана в полумарафоне со временем 1 час, 18 минут и 52 секунды.

Среди команд эстафеты первыми стали представители беговой школы JRun. Всего в экидене выступили 32 команды. От холдинга Alash Media Group, в который входят сайты Tengrinews.kz, Vesti.kz, Massaget.kz, телеканал СТВ, радио Тенгри FM, Жулдыз FM, газета "Алаш Айнасы", а также проекты The Spirit of Tengri, TengriMix, TengriTravel и TengriTV, в забеге участвовали две команды в эстафете и несколько представителей в индивидуальной дисциплине - всего 19 человек.

Команда Alash Media Group вошла в топ-5, финишировав пятой, а TengriNews замкнул дюжину лучших. Оба коллектива были укомплектованы представителями различных проектов, входящих в структуру холдинга, а забег сотрудники Alash Media Group посвятили памяти учредителя Батыра Казыбаева.

"Я бегаю с 2014 года. В этих марафонах участвую ради того, чтобы получить позитивные эмоции. Люди приходят с хорошим настроением, семьями, с друзьями. Я никогда не бегал на результат, главное - дух, атмосфера и эмоции. Люди общаются, знакомятся и открывают что-то для себя. Мы всегда поддерживаем "Алматы марафон". Мы посвятили забег памяти нашего руководителя - Батыра Казыбаева. Он всегда был инициатором того, чтобы мы поддерживали спортивные начинания. Наши команды в экидене символизировали сборную, составленную из проектов, основателем и идейным вдохновителем которых был Батыр Казыбаев. Мы всегда готовы поддержать спортивные мероприятия, главной целью которых является популяризация здорового образа жизни. Будем освещать такие события и готовиться к следующим стартам", - отметил директор TOO "Effective Media Liaison" Сункар Карабалин.

"Сегодняшний старт - это большой шаг в развитии массового спорта. Спортсмены-любители могли побороться за звание сильнейшего наравне с чемпионами Казахстана и атлетами из других стран. Всего на старт вышли спортсмены из 28 стран мира, в частности из стран СНГ, - комментирует директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" и организатор соревнования Салтанат Казыбаева. - Наша цель - делать спорт доступнее и привлекательнее для большего числа людей. Спорт сегодня - это не модное хобби или какая-то особенность, это необходимость. В современном мире, где события меняются стремительно и все больше негативных новостей, важно уметь сохранять холодный рассудок и быть в тонусе. Спорт для этого - идеальный помощник".

После финиша всех участников ждала большая развлекательная программа на сцене на Центральном стадионе с выступлением чирлидеров и музыкальных групп и награждением победителей старта. Лидеры в абсолютном зачете на 21 километр разделили между собой денежный призовой фонд: за первое место победители получили по 450 000 тенге, за второе - 400 000 тенге, за третье - 350 000 тенге. Победители в возрастных категориях (10 километров и 21,1 километра), а также в эстафете экиден получили призы от партнеров.

Уже сегодня, 18 апреля, открывается регистрация на "Алматы марафон", который пройдет 25 сентября 2022 года. Дистанции старта: 42,2 километра, 21,1 километра, 10 километров, скандинавская ходьба на 10 километров и эстафета экиден. В рамках "Алматы марафона" пройдет чемпионат Казахстана по марафону (42,2 километра) и забегу на 10 километров.

Фото: Константин Чалабов© (1, 2, 3, 7-20) и Алихан Сариев© (4, 5, 6).

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