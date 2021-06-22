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За 30 лет не сошли с дистанции. История и чудеса казахстанской легкой атлетики

За 30 лет не сошли с дистанции. История и чудеса казахстанской легкой атлетики
Фото: Zimbio
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
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Олимпийская история казахстанского спорта началась с легкой атлетики. Ее представитель, а именно Евгений Кадяйкин, первым из казахстанцев отправился на самое главное событие в карьере каждого атлета. С того момента развитие было подхвачено стремительным течением проявления талантов и появлением традиций.

Зарождение
Знаменитый Кадяйкин был включен в сборную СССР в далеком 1953 году. Его заметили на Всесоюзных соревнованиях в Москве, где он финишировал четвертым на дистанции 3000 метров с препятствиями. Свою олимпийскую мечту он осуществил в 1956-м. Правда, на пьедестал в Мельбурне он не попал. Тем не менее начал богатую историю...

Первые шаги были словно вспышка. Будто быстрое, неуловимое, интересное. Мгновения и успехи коллекционировались. Их подхватывали талантливые атлеты, гонимые огромным желанием пробиться туда, где можно было коснуться солнца. Ощущение полной свободы удерживало на дорожках и в секторах. За это отдавалось и отдается полжизни. А уставшее прошлое превращалось в золотые страницы летописи легкой атлетики Казахстана.

Появляющиеся медали доказывали возможность проявить себя там, где на начальном этапе казалось чем-то несбыточным, далеким для нас - в те годы царили совершенно другие.
Мощный импульс развития был поддержан. Никто из казахстанских атлетов не лежал, не сидел на дистанции. Не втаптывался в период чужих триумфов временными неудачами. Верили в справедливость: медаль за труд, а победа - за боль на тренировках. Это и есть спорт.

Упустить свой шанс означало катастрофу. Так закалялся характер. Преданность своему делу приносила свои результаты, которые из локальных триумфов превратились в нечто большее. Нам есть, чем гордиться и ждать других побед...
Высокие достижения превратились в чудеса. Они, словно маяки, освещают дорогу новым героям.

Гусман Косанов и Амин Туяков
С них начался новый виток истории казахстанской легкой атлетики. Трудный путь атлетов не лишен лирики и драмы. Их пример - яркое доказательство цены медалей и наград, попадание в одну из сильнейших сборных того времени.

Косанов - первый казах, поднявшийся на олимпийский пьедестал. В 1960 году в Риме он стал обладателем серебряной медали в эстафете в составе СССР. Туяков, хоть и не примерил медаль ОИ, являлся важным звеном в команде. С них традиции приобрели четкие формы.

Вениамин Солдатенко 
Еще один атлет из списка легендарных. В 1972-м на Олимпиаде в Мюнхене он стал вторым в спортивной ходьбе на дистанции 50 километров. Это был его Олимп с перспективой на следующие Игры. Однако поменять на "золото" награду он не смог - в Мехико ходьба была исключена из программы. Компенсацией служит золотая медаль чемпионата мира-1976.

Поддержали поступь в дальнейшем именитые Владимир Муравьев (двукратный чемпион ОИ в 1980 и 1988 годах), Татьяна Лесовая (бронзовая призерка ОИ-1980), Виталий Саввин (олимпийский чемпион-1988), Григорий Егоров (бронзовый призер ОИ-1988), внесшие огромный вклад в развитие казахстанской легкой атлетики. У каждого своя история, свой путь. Их пример вдохновлял наших атлетов уже в суверенном Казахстане.

Независимый Казахстан. Ольга Шишигина
Олимпийская чемпионка Сиднея-2000 в беге на 100 метров с барьерами, чемпионка мира 1998 года, серебряный призер зимних и летних чемпионатов мира 1996 года и бронзовый на летнем ЧМ-2001. Ольга показала миру, что такое стабильность и стремительный финиш.

Она является победительницей Азиатских игр 1994 и 1998 годов. Солидная визитная карточка, которая красноречиво говорит за нее, а также за всю легкую атлетику Казахстана.
После Шишигиной сборная Казахстана брала медаль Олимпиады на каждых Играх.

Дмитрий Карпов
Лучший десятиборец в истории легкой атлетики Казахстана. Его триумф пришелся на Игры в Афинах. В 2004 году Карпов завоевал бронзовую медаль в упорнейшей борьбе за награды. Сладкий привкус ностальгии. И мало кто знает, что тогда он выступал с травмой, которую получил после четвертого вида. Дмитрий мог завершить свое выступление, но принял решение не сходить с дистанции. В итоге - третье место и слава с надеждами на будущий прогресс наших спортсменов.

Он по-прежнему сохраняет за собой рекорд Азии - 8725 очков. Даже в нынешнее время, когда в легкой атлетике был совершен скачок в результатах и уровне, Карпов мог претендовать на высокие места международного уровня (мировой рекорд составляет 9126 очков).

Ольга Рыпакова
Нынешняя икона казахстанской легкой атлетики и самая титулованная спортсменка страны. На сегодняшний день Ольга Рыпакова является обладателем олимпийских "бронзы" (Рио-2016), "серебра" (Пекин-2008), "золота" (Лондон-2012) в тройном прыжке.

Трижды она становилась призером чемпионата мира. Столько же медалей ЧМ в помещении (причем, одна из наград золотая). И это не говоря о попадании на пьедестал на континентальных соревнованиях и различных мировых турнирах.
Сейчас Рыпакова готовится к своим четвертым Играм. Ответственность высокая. История продолжает писаться.

Мемориал Косанова
Один из главных международных стартов по легкой атлетике, проходящих в Казахстане. Для многих мировых спортсменов данный турнир является важнейшим звеном в олимпийском цикле. Он позволяет не только подводиться к Играм, но и выполнять нормативы. Особенно для азиатских команд - соревновательный график на континенте не так широк.

Также в своей подготовке его использует национальная сборная Казахстана. Многие чемпионы являлись участником Мемориала. В 2019 году его посетила россиянка Дарья Клишина, серебряная призерка ЧМ-2017. Другая функция соревнований - раскрытие потенциала резерва и молодых талантов.

Говоря о международных соревнованиях, в масштабное событие превратился "Алматы марафон". Из забега для любителей он превратился в крупнейшее событие не только в Казахстане, но и в Азии. Ежегодно наблюдается рост количества участников и расширение их географии.

Дорожка на Центральном стадионе
Развитие любого вида спорта требует специальных и подходящих условий. Особенно надежной инфраструктуры. В легкой атлетике данный вопрос решается хоть и постепенно, но с возрастающей скоростью.

Проведение качественных тренировок сборной, организация крупных соревнований требовали современных площадок и секторов. Решением стало оснащение Центрального стадиона в Алматы современной дорожкой, которая в 2011 году получила сертификат World Athletics.

Здесь же нельзя не отметить ультрасовременные манежи в Усть-Каменогорске и Нур-Султане. Последний станет местом проведения первого в истории страны зимнего чемпионата Азии.

Азиатский импульс
Казахстанская легкая атлетика по мере своего развития превращается в ключевого игрока в Азии. Речь не только о спортивных успехах на внутренней арене. В рамках всей структуры региона нашим представителям доверяют возможность улучшить состояние этого вида спорта.

Установлены крепкие связи между Федерациями и Азиатской Ассоциацией. Сотрудничество распространяется также на обучение судей, тренеров. В Казахстан на специальные курсы приезжают специалисты других стран. И стоит отметить, что заданный импульс не теряет своей силы.

В течение 30 лет активное развитие легкой атлетики поддерживает Национальная федерация. Деятельность включает в себя не только предоставление качественных условий, но и формирование прочных связей со спортивными структурами внутри континента и за его пределами.

Признанием заслуг и текущих успехов стало включение представителей Казахстана в Комиссию Asian Athletics Association. Так, генеральный секретарь Федерации Асхат Сейсембек назначен членом Комиссии по проведению соревнований, Ольга Рыпакова - член Комиссии спортсменов. В 2020 году в новой Комиссии по медиа и СМИ, созданной при председателе Азиатской ассоциации генерале Дахлане Аль-Хамаде, на место в ее составе утверждена кандидатура Сункара Карабалина.

Преемственность
Особое место в казахстанской легкой атлетике занимают прыжки в высоту. Он один из наиболее успешных в нашей стране. Более того, на просторах Азии наши атлеты здесь доминируют довольно продолжительное время.

Реалии таковы, что медальные надежды связаны не с одной спортсменкой, а сразу с несколькими.
Серьезный прорыв совершила Кристина Овчинникова. В прошлом и нынешнем сезонах она стабильно показывает высокие результаты. Она практически приблизилась к лидеру команды Надежде Дубовицкой, что привело к интересной конкуренции.

Спортсменки в зимний период штурмовали олимпийский норматив. Им не хватило буквально нескольких сантиметров. Зато на минувшем чемпионате страны получилось. Обе выполнили лицензии. Дубовицкая, к тому же, побила рекорд Азии. Он держался с 2009 года. Высшее достижение - 1,99 метра - принадлежал казахстанке Марине Аитовой. Она установила его в Афинах. К слову, "эстафету" Аитова перехватила у другой казахстанки - Екатерины Евсеевой.

Олимпийское наследие и традиции
Всего 159 легкоатлетов Казахстана приняли участие в Олимпийских играх. Есть примеры, есть образцы и показательные истории. Осталось все сохранить и приумножить.

Каждая глава казахстанской легкой атлетики названа именами триумфаторов: Солдатенко, Косанов, Муравьев, Саввин, Лесовая, Егоров, Кадяйкин, Шишига, Карпов Рыпакова. Их след - наши традиции, которыми стоит не только гордиться, но и продолжать. Это база, которая говорит о наличии в стране талантов и личностей, способных поднимать флаг на мировых соревнованиях. Это отправная точка для начинающих, но никак не завершающая круг почета.

Все было не зря и навечно. Никакого безмолвия. Лишь стремительное восхождение через многочисленные преграды. Не в этом ли красота спорта? Все шаги и финиши высечены. И есть место для новых глав. За 30 лет мы не сошли с дистанции.

Фото: личные архивы, reuters, qazathletics, World Athletics

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Метки:
Легкая атлетика Рыпакова Ольга

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