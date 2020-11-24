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В Казахстане стартовал масштабный забег в рамках X Гимназиады "Школьная лига"

Событие посвящено 175-летию Абая.

В Казахстане стартовал масштабный забег в рамках X Гимназиады "Школьная лига"
Фото: phillymag.com
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
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В Казахстане стартовало уникальное спортивное событие - десятая Гимназиада, посвященная 175-летию Абая Кунанбаева. В ней могут принять участие школьники, а также их родители, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соревнования представляют собой серию забегов, которую необходимо закрыть в период с 21 по 30 ноября. Участниками "Школьной лиги" могут стать юноши и девушки 5-11 классов школ городов и регионов страны.


При этом, по сообщению организаторов, в событии могут принять участие и родители школьников, которые будут поддерживать детей во время совместного преодоления дистанции. 

Программа Гимназиады включает в себя три забега на один километр за девять дней. Юные ценители активного образа жизни должны пробежать их в любой удобной для бега локации в своем городе или районе, в любое время суток, главное - уложиться в предоставленный период времени. 

Фиксировать свою пробежку необходимо в приложении Strava. Победителем будет объявлен тот, кто покажет наименьшее суммарное время за три забега.

Регистрация на соревнование стартовала 19 ноября. Процедура будет доступна на протяжении всего срока проведения соревнований. Стать участником можно здесь. По требованиям организаторов, зарегистрированным считается школьник, прошедший процедуру онлайн-регистрации.

Идея проведения принадлежит Национальному научно-практическому центру физической культуры Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также республиканской Федерации легкой атлетики. Тандем занимается проведением таких мероприятий в целях популяризации легкой атлетики среди школьников, а также пропаганды здорового образа жизни среди подростков. Они и выступают в качестве организаторов.

Отмечается, что в ближайшем будущем планируется проводить мероприятие регулярно и сделать его традиционным.

Официальные результаты "Школьной лиги", а также все дополнительные подробности будут опубликованы здесь. Завершится мероприятие 30 ноября в шесть часов вечера. 

 

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Метки:
Легкая атлетика Казахстан
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