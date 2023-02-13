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"Задача тренера - заинтересовать". В БК "Астана" рассказали о развитии резерва

"Задача тренера - заинтересовать". В БК "Астана" рассказали о развитии резерва
©astanabasket.kz

Тренер Академии "Астаны" Антон Кирин дал интервью Sports.ru. Он рассказал, какие перспективы дает детям баскетбол, дал советы сомневающимся родителям и ответил на вопрос, когда лучше всего отдавать ребенка в секцию.

- Почему вы стали детским тренером?

- Тренером стал, потому что нравится работать с детьми. Смотреть, как радуются маленькие чемпионы, как у них горят глаза на тренировках, видеть прогресс старших ребят, которых воспитал - это многого стоит.

- Что баскетбол даст ребенку?

- Баскетбол - полезная игра для детей как в физическом плане, так и в интеллектуальном. Он делает детей более выносливыми, ловкими, во время занятий они тренируют координацию. Вместе с этими навыками у детей развиваются зрение и логика. Они учатся продумывать тактику игры и использовать ее для того, чтобы привести команду к победе.

- Какие перспективы у детей в этом спорте?

- Если говорить о детях, занимающихся в нашей Академии, перспектива состоит в следующем: из секции ребенок может попасть в команду своего возраста, тренироваться с командой, принимать участие в чемпионате Казахстана по своему году. Дальше у нас есть фарм-команда и основной состав, куда также может попасть игрок из Академии. Стимул расти и развиваться есть, главное - это желание ребенка!

- Что можете посоветовать родителям, которые сомневаются, вести ли ребенка на баскетбол, стоит ли в это вкладываться?

- Считаю, что ребенок должен самостоятельно выбрать свой вид спорта. Нет смысла навязывать, если нет желания, со временем родители это увидят сами. Если ребенок выбрал вид спорта, родителям, конечно, нужно поддерживать его и вкладывать в развитие, а прогресс не заставит себя долго ждать. Задача тренера - заинтересовать ребенка, чем мы и занимаемся в нашей Академии. Если счастливы дети, то и родители будут счастливыми!

- Если не отдали ребенка в секцию баскетбола до семи лет, то потом уже можно не рассчитывать на успех в большом спорте?

- Баскетболом можно начать заниматься в любом возрасте. Не обязательно это должно произойти до 7 лет. Конечно, чем раньше, тем лучше, но и в более старшем возрасте ребенок сможет прогрессировать. Главное - желание! Так что я призываю родителей приводить своих детей в секцию баскетбола в любом возрасте. Надеюсь, им понравится этот вид спорта.

- Проводятся ли в детской академии мастер-класс с баскетболистами из "Астаны"? Если да, то как часто?

- Да, мы проводим мастер-классы с игроками первой команды. Все зависит от расписания тренировочных процессов команды и графиков матчей. Ребята всегда ждут встречи с игроками с нетерпением, ведь после них дети счастливы и полны желанием дальше улучшать свои навыки в этой игре.

- Можно ли родителям присутствовать на тренировках своих детей?

- Мы не разрешаем родителям присутствовать в зале. Это нужно, чтобы дети не отвлекались и могли сконцентрироваться на тренировочном процессе. У нас проходят игровые дни, когда родители могут присутствовать и посмотреть, как играют их дети, поддержать команду своего ребенка.

- Какие сложности возникают в работе с детьми и как вы их решаете?

- Разные моменты бывают, все-таки это дети. Бывает, приходит ребенок первый раз и боится, не понимает: "Куда пришел, зачем?".

Задача тренера в том, чтобы поддержать ребенка, заинтересовать. Чтобы он понял, что его никто тут не обидит, а что, наоборот, рады ему. И когда он это понимает, то начинает раскрепощаться, заводит новые знакомства. Дети начинают дружить и, соответственно, учиться работать в команде.

Был однажды момент, когда бабушка привела внука на первую тренировку. Он, я так понимаю, не хотел этого, может быть, даже не знал, куда пришел. Переоделся, вышел на площадку и уже через минуту убежал в раздевалку, они уехали домой. На следующую тренировку он снова пришел, мы с ним поговорили, и с тех пор он больше не пропускал занятия. Ему понравилось, появилось желание, по сей день он ходит на тренировки.

Тренер - не просто человек, который учит. Он заменяет родителей на тренировке. И когда ребенок чувствует это, то совсем иначе себя ведет и развивается соответственно.

©sports.ru

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Метки:
Астана БК

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