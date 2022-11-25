Велокоманда "Астана" объявила о продлении контракта с чемпионом мира

Действующий чемпион мира до 23 лет казахстанский велосипедист Евгений Федоров остается в Astana Qazaqstan Team, сообщает пресс-служба велокоманды. Федоров проведет в составе казахстанской команды еще два сезона (2023 и 2024).

"Эти два дебютных года в Мировом Туре многое мне дали, хотя первые профессиональные сезоны прошли непросто, в первую очередь из-за пандемии, которая оказала большое влияние на многие компоненты и в подготовке, и в гонках. Тем не менее вместе с командой удалось проделать большой объем работы, набрался опыта, в том числе и на Гранд-турах – я был рад в этом сезоне проехать "Вуэльту Испании". И конечно, начали приходить первые результаты; главным успехом стала победа на чемпионате мира до 23 лет, я был очень рад принести эту золотую медаль и майку чемпиона своей стране, это многое для меня значит. Впереди еще много работы, и я рад, что продолжу выступать в команде "Астана", в коллективе, в котором прекрасно себя чувствую, где есть поддержка и понимание. Уже настраиваюсь на новый сезон и надеюсь, что придут и первые победы на профессиональном уровне", - сказал Евгений Федоров.

Евгений Федоров (22 года) перешел в Мировой Тур в 2021 году, подписав свой первый профессиональный контракт с Astana Qazaqstan Team. В свой первый год в высшей велосипедной лиге Федоров стал чемпионом Казахстана в групповой гонке и впервые проехал бельгийские весенние классики, "Тур Фландрии", "Гент-Вевельгем", "Омлууп Хет Ньюзблад" и другие.

Главным достижением 2022 года стала победа в групповой гонке молодежного чемпионата мира. Помимо этого весомого результата, на счету Евгения Федорова второе место в молодежной версии "Тура Ломбардии", победа в "разделке" на чемпионате Азии и дебютное участие в Гранд-туре "Вуэльта Испании".

"Победа Евгения на чемпионате мира принесла всему Казахстану непередаваемые эмоции и радость, которые мотивируют продолжать работать изо всех сил. За два прошедших года Федоров серьезно добавил, набрался опыта, которого ему не хватало. Например, участие в "Вуэльте Испании" помогло спортсмену добиться успеха на чемпионате мира. Поэтому вполне логично, что нужно продолжать работать в том же направлении, что мы и собираемся делать в следующие два сезона. У Евгения есть большой потенциал, он готов работать не покладая рук, поэтому можно уверенно сказать, что первые серьезные результаты не заставят себя ждать", - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

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