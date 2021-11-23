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Сыновья Винокурова будут выступать в молодежной "Астане"

Сыновья Винокурова будут выступать в молодежной "Астане"
©instagram.com/alexandrvinokurov
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"

Континентальная команда Astana Qazaqstan Development Team, являющаяся молодежным проектом команды Мирового тура UCI Astana Qazaqstan Team, представила состав на дебютный сезон 2022 года, сообщается на сайте велокоманды. 

В основной состав команды в следующем сезоне войдут десять гонщиков, пять из которых будут представлять Казахстан. В их числе - сыновья олимпийского чемпиона Александра Винокурова. 

"Думаю, что нам удалось собрать оптимальный и сбалансированный состав молодых гонщиков, у большинства из которых уже есть серьезный опыт выступлений в юниорских и молодежных гонках самого высокого уровня. Половина команды - это талантливые казахстанские ребята, добившиеся высоких результатов и на национальном уровне, и в Азии и Европе. И именно на них мы и будем делать ставку, работа с ними будет в нашем приоритете.

Однако, позиционируя эту команду как главный тактический резерв для AstanaQazaqstan Team нашей команды мирового тура, мы обязаны мыслить более широко, ища молодых и перспективных ребят не только в Казахстане, но и по всему миру. Так, мы преследуем две цели сразу - создаем боеспособный коллектив, который сможет бороться за высокие места в престижных европейских гонках, и раскрываем потенциал молодых гонщиков, которые получат шанс перейти в Мировой тур, став частью главной казахстанской велосипедной команды.

Я приветствую всех ребят в нашем молодежном проекте и надеюсь, что дебютный сезон получится успешным", - сказал генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров.

Состав команды:

Даниил Пронский, Казахстан, 21 год. Чемпион Казахстана в групповой гонке среди юниоров (2018), чемпион Азии в индивидуальной гонке среди юниоров (2018), победитель однодневной гонки "Гран-при Вело Алания" (2020), призер многодневной гонки "Белград Баньялука" (2020).

Оркен Сламжанов, Казахстан, 20 лет. Бронзовый призер чемпионата Азии в групповой гонке среди юниоров (2019), бронзовый призер чемпионата Казахстана в групповой гонке до 23 лет (2021).

Николя Винокуров, Казахстан, 19 лет. Серебряный призер чемпионата Казахстана в групповой гонке среди юниоров (2019), восьмое место на чемпионате Казахстана в групповой гонке до 23 лет (2021), победитель многодневной гонки "Тур региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег" (2020), серебряный призер однодневной гонки "Тур дю Жеводан Окситани" (2020), серебряный призер многодневной гонки "Вуэльта Талаверы" среди юниоров (2020).

Александр Винокуров-младший, Казахстан, 19 лет. Седьмой на многодневной гонке "Вуэльта Талаверы" среди юниоров (2020), десятое место на чемпионате Казахстана в индивидуальной гонке до 23 лет (2021).

Андрей Ремхе, Казахстан, 18 лет. Чемпион Казахстана в индивидуальной гонке среди юниоров (2021), серебряный призер чемпионата Казахстана в групповой гонке среди юниоров (2021), победитель многодневных гонок "Кайсери Джуниор Рэйс" и "Вело Эрсиес Джуниор Рэйс" (2021).

Харольд Мартин Лопес, Эквадор, 20 лет. Чемпион Эквадора в индивидуальной гонке до 23 лет (2021), серебряный призер чемпионата Эквадора в групповой гонке до 23 лет (2021), победитель этапа "Вуэльты Коста-Рики" (2019), победитель двух этапов "Вуэльты Гватемалы" (2020), бронзовый призер "Вуэльты Эквадора" (2020).

Хуан Карлос Лопес, Колумбия, 20 лет. Восьмое место на многодневной гонке "Вуэльта Колумбии до 23 лет" (2021), пятое место на многодневной гонке "Вуэльта Колумбии" среди юниоров (2019).

Джанмарко Гарофоли, Италия, 19 лет. Серебряный призер многодневной гонки "Джиро Валле д’Аоста" (2021), чемпион Италии в групповой гонке среди юниоров (2019), победитель однодневной гонки "Трофео Буффони" (2019).

Пабло Санчес, Франция, 19 лет. Бронзовый призер однодневной гонки "Гран-при Сент-Ромен" (2021), бронзовый призер многодневной гонки "Вуэльта а ла Суббетика" (2020), бронзовый призер однодневной гонки "Тур дю Жеводан Окситани" (2020).

Матис Калвершс, Латвия, 18 лет. Чемпион Латвии в групповой и индивидуальной гонке среди юниоров (2021).

С 1 февраля к основному составу команды присоединится итальянский гонщик Давиде Тонеатти, специализирующийся на дисциплине велокросс. 20-летний спортсмен является серебряным (2020) и бронзовым (2021) призером чемпионата Италии по велокроссу до 23 лет, победитель однодневной гонки по велокроссу "Бругерио" (2021).

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Астана велокоманда Винокуров Александр

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