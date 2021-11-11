Казахстанский гонщик Андрей Зейц возвращается в "Астану"

Опытный казахстанский велогонщик Андрей Зейц возвращается в Astana Qazaqstan Team, сообщается на ее сайте.

В этой команде он провел большую часть своей карьеры - с 2008 по 2019 год. Новое соглашение с гонщиком рассчитано на один сезон - 2022.

"Конечно, я очень рад вернуться в проект "Астана". В этой команде я провел много лет и вместе с ней я добился многих больших командных успехов. Возвращение в Astana Qazaqstan Team - это новая возможность проявить себя, поставить перед собой новые цели и постараться достичь их.

Перед началом нового сезона я мотивирован сделать все возможное для того, чтобы помочь лидерам команды, которых я очень хорошо знаю, а также постараться передать весь свой большой опыт молодым ребятам, которые недавно пришли в команду или только перейдут в нее в новом сезоне", - сказал спортсмен.

34-летний Зейц является самым опытным из действующих казахстанских гонщиков, начав профессиональную карьеру в 2008 году. Помимо ряда личных высоких результатов, таких как второе место в общем зачете "Президентского Тура Турции" (2011) и "Тура Хайнаня" (2015), восьмого места в общем зачете "Тура Польши" (2016) и в групповой гонке Олимпийских игр в Рио (2016), он зарекомендовал себя как сильный и надежный помощник для лидеров команды на Гранд-турах. Например, Андрей был одним из главных помощников Винченцо Нибали на победных для него "Джиро д’Италия" в 2013 и 2016 годах, а также Мигеля Анхеля Лопеса, завоевавшего два третьих призовых места на "Джиро" и "Вуэльте Испании" в 2018 году.

"Мы знаем Андрея как очень сильного и надежного командного гонщика, великолепного помощника, на которого всегда можно положиться на Гранд-турах. Последние два года для него сложились не самым удачным образом по разным причинам, но теперь он возвращается в нашу команду, и мы с радостью приветствуем его в Astana Qazaqstan Team. Думаю, что Андрей сможет помочь Мигелю Анхелю Лопесу и Алексею Луценко в борьбе за высокие места на самых престижных гонках мира", - сказал Винокуров.

"Возвращение Андрея Зейца в команду Astana Qazaqstan Team - это отличная новость, и от лица нашей федерации я приветствую подписание контракта с многоопытным отечественным гонщиком, который многие годы успешно выступал в Мировом Туре и защищал цвета Казахстана на самых престижных соревнованиях, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира. Несмотря на все сложности сезона, в этом году Андрей доказал, что все еще находится в отличной форме, поэтому его приход в Astana Qazaqstan Team - это безусловное усиление и команды, и позиций Казахстана в мировом велоспорте", - прокомментировал президент Федерации велоспорта Казахстана Нурлан Смагулов.