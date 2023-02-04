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Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
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Казахстанская велокоманда "Астана" добилась первой победы в новом сезоне

Казахстанская велокоманда "Астана" добилась первой победы в новом сезоне
©Велокоманда "Астана"

Итальянский гонщик Astana Qazaqstan Team Симоне Веласко выиграл третий этап многодневной гонки "Вуэльта Валенсии", передает корреспондент Vesti.kz.

Веласко оказался сильнейшим в спринте из трех человек группы отрыва, которая устояла перед сумасшедшим преследованием пелотона. Симоне посвятил свой успех массажисту команды Умберто Инсельвини, который ушел из жизни 27 января.

"Перед этапом мы со спортивными директорами понимали, что это будет очень тяжелый этап, так как многие гонщики захотят отобраться в отрыв. С самого старта мы атаковали множество раз, в итоге после нескольких попыток мне все же удалось уехать. После преодоления финального подъема я стал думать о финише, стал верить, что у нас есть шанс, поэтому финальную часть гонки мы ехали на всю мощь. Мы доехали до финиша с преимуществом всего в несколько метров, но этого хватило. Я безумно счастлив этой победе. Я хотел бы посвятить ее нашему командному массажисту Умберто Инсельвини, который ушел из жизни несколько дней назад. Эта победа в его память от всей нашей команды. Также я хотел бы поблагодарить свою семью за поддержку, а также свою маленькую дочь Дилетту, эта победа также посвящена ей. Мы постараемся продолжить в том же духе, и надеюсь, это только хорошее начало отличного сезона, который ждет нас впереди", – рассказал Симоне Веласко.

"Мы знали, что сегодня у отрыва есть большой шанс доехать до финиша, поэтому с самого старта, в течение часа, была большая борьба за участие в отрыве, многие команды пытались уехать. Симоне сегодня показал себя с волевой стороны, он парень с характером и быстрым финишем, поэтому мы знали, что у него есть все шансы. Предполагали, что если они перевалят последнюю гору с преимуществом хотя бы в 1 минуту, то дальше уже со спуска есть большие шансы на победу. Хорошо, что в отрыве с ним оказались такие же работоспособные ребята, все работали до конца, и в итоге победил сильнейший. Будем считать, что сегодняшней победой мы открыли счет в новом сезоне. Начало дано, будем верить и работать дальше", – прокомментировал спортивный директор Дмитрий Фофонов.

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Метки:
Астана велокоманда велоспорт

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