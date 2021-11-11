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"Астана" создаст континентальную молодежную велокоманду

"Астана" создаст континентальную молодежную велокоманду
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"

Astana Qazaqstan Team создает новую континентальную команду UCI для гонщиков до 23 лет, сообщается на ее сайте.

Новый проект получит название Astana Qazaqstan Development Team и будет нацелен на взращивание молодых талантливых гонщиков, которые в будущем будут иметь шанс перейти в Мировой Тур.

Команда будет создана внутри той же юридической структуры, что и главная команда Мирового Тура. Среди главных целей команды в новом сезоне 2022 года будет выступление на наиболее престижных молодежных гонках в Европе, а также на ряде гонок профессионального уровня.

"Велоспорт становится моложе и требует лучшей и более глубокой работы с молодыми талантливыми гонщиками. По этой причине многие команды уже обзавелись своими молодежными проектами.

Я уже давно вынашивал планы о молодежной команде "Астана", и теперь у нас появилась возможность создать команду для гонщиков до 23 лет внутри нашей структуры. Думаю, что это большой и важный шаг вперед в плане глобального развития как национального велосипедного проекта, и я надеюсь, что у нас все получится. Мы работаем над получением лицензии UCI для континентальный команды для того, чтобы построить хороший календарь для гонщиков, который включил бы в себя большинство важных молодежных гонок в Европе.

На данный момент мы рассматриваем состав из десяти человек, приоритет будет отдан казахстанским ребятам, но мы планируем пригласить и несколько талантливых гонщиков из других стран. Таким образом, мы получим шанс создать сильную команду, где у гонщиков будет возможность набираться опыта и учиться друг у друга с тем, чтобы постепенно выйти на уровень нашей главной команды", - сказал генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров.

"Наша Федерация приветствует и поддерживает создание этой молодежной команды внутри структуры Astana Qazaqstan Team, главной велосипедной команды Казахстана. Изначально проект "Астана" был создан для того, чтобы дать толчок отечественному молодежному велоспорту, и с помощью новой команды мы можем построить очень хорошую структуру, в которой молодые гонщики будут расти через сильный календарь до уровня Мирового Тура", - прокомментировал президент Федерации велоспорта Казахстана Нурлан Смагулов.

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Метки:
Астана велокоманда

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