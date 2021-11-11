"Астана" создаст континентальную молодежную велокоманду

Astana Qazaqstan Team создает новую континентальную команду UCI для гонщиков до 23 лет, сообщается на ее сайте.

Новый проект получит название Astana Qazaqstan Development Team и будет нацелен на взращивание молодых талантливых гонщиков, которые в будущем будут иметь шанс перейти в Мировой Тур.

Команда будет создана внутри той же юридической структуры, что и главная команда Мирового Тура. Среди главных целей команды в новом сезоне 2022 года будет выступление на наиболее престижных молодежных гонках в Европе, а также на ряде гонок профессионального уровня.

"Велоспорт становится моложе и требует лучшей и более глубокой работы с молодыми талантливыми гонщиками. По этой причине многие команды уже обзавелись своими молодежными проектами.

Я уже давно вынашивал планы о молодежной команде "Астана", и теперь у нас появилась возможность создать команду для гонщиков до 23 лет внутри нашей структуры. Думаю, что это большой и важный шаг вперед в плане глобального развития как национального велосипедного проекта, и я надеюсь, что у нас все получится. Мы работаем над получением лицензии UCI для континентальный команды для того, чтобы построить хороший календарь для гонщиков, который включил бы в себя большинство важных молодежных гонок в Европе.

На данный момент мы рассматриваем состав из десяти человек, приоритет будет отдан казахстанским ребятам, но мы планируем пригласить и несколько талантливых гонщиков из других стран. Таким образом, мы получим шанс создать сильную команду, где у гонщиков будет возможность набираться опыта и учиться друг у друга с тем, чтобы постепенно выйти на уровень нашей главной команды", - сказал генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров.

"Наша Федерация приветствует и поддерживает создание этой молодежной команды внутри структуры Astana Qazaqstan Team, главной велосипедной команды Казахстана. Изначально проект "Астана" был создан для того, чтобы дать толчок отечественному молодежному велоспорту, и с помощью новой команды мы можем построить очень хорошую структуру, в которой молодые гонщики будут расти через сильный календарь до уровня Мирового Тура", - прокомментировал президент Федерации велоспорта Казахстана Нурлан Смагулов.