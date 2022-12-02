"Астана" приняла решение по молодому гонщику

Казахстанский гонщик Вадим Пронский продлил свой контракт с командой AstanaQazaqstan Team, сообщает сайт велокоманды. 24-летний гонщик проведет в команде еще один сезон.

"Я очень серьезно настраиваюсь на новый сезон и думаю, что он должен пройти на высоком уровне. Есть мотивация, есть большое желание продолжать работать изо всех сил для того, чтобы одержать свою первую победу на профессиональном уровне. Уже было несколько призовых мест, появился опыт выступления на Гранд-турах, так что в следующем году собираюсь сделать новый шаг вперед. Я уже полностью в процессе подготовки, совсем скоро наша команда соберется на первом предсезонном сборе, так что все, что остается, – работать, работать и еще раз работать, а результат не заставит себя ждать", - сказал Пронский.

В завершившемся сезоне Пронский проехал сразу два Гранд-тура – "Джиро д’Италия", где он помогал Винченцо Нибали, и "Вуэльту Испании", где он поддерживал Мигеля Анхеля Лопеса. На счету Пронского третье призовое место в общем зачете "Адриатики-Ионики", седьмое место на этапе "Тура Альп" и восьмое место на этапе "Вуэльты Испании".

"Вадим прогрессирует каждый год, появляются первые результаты, накапливается ценный опыт – в прошлом году "Джиро", в этом году сразу два Гранд-тура, "Джиро" и "Вуэльта" – это большой шаг вперед, учитывая, что спортсмену всего 24 года. В команде мы планомерно работаем с Вадимом Пронским, ведем его в правильном направлении, так что продление контракта, по сути, это логичный шаг. Несмотря на все трудности этого сезона, 2022 год многое дал Вадиму, так что можно ожидать определенного прорыва в наступающем году", – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

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