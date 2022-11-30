"Астана" объявила о переходе 20-летнего итальянского гонщика

Итальянский гонщик Джанмарко Гарофоли переходит в Astana Qazaqstan Team после сезона, проведенного в континентальной команде, сообщается на ее сайте.

20-летний спортсмен, проведший несколько гонок в составе казахстанской команды Мирового Тура в конце 2022 года, подписал двухлетнее соглашение с Astana Qazaqstan Team в качестве нео-профессионала - на 2023 и 2024 годы.

"Я по-настоящему счастлив подписать этот контракт, который претворяет мои мечты в реальность. Прошлый сезон 2022 года оказался настоящим испытанием для меня, и я очень благодарен команде за веру в меня и предоставленный шанс оказаться в Мировом Туре. Я сверхмотивирован начать сезон как можно лучше, чтобы полностью оправдать доверие команды", - сказал Гарофоли.

Джанмарко Гарофоли - молодой гонщик, который провел очень успешный сезон в 2021 году, когда он одержал победу на одном из этапов и занял второе призовое место в общем зачете "Джиро Валле д’Аоста". Но на его выступления в сезоне 2022 года огромное влияние оказали COVID и последствия заболевания. Тем не менее в конце сезона Гарофоли успел выступить в нескольких гонках в составе Astana Qazaqstan Team - "Венето Классик" и "Джиро дель Венето", где он оказал поддержку Мигелю Анхелю Лопесу, завершившему гонку на четвертом месте.

"Сезон для Джанмарко Гарофоли получился очень сложным из-за COVID и его последствий, так что он не сумел раскрыть свой потенциал, потратив большую часть года на восстановление после болезни. Тем не менее те несколько гонок в составе континентальной команды и пара "классик" вместе с командой Мирового Тура убедили нас пригласить его в Astana Qazaqstan Team, чтобы дать молодому гонщику шанс добиться высоких целей", - прокомментировал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

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