Велокоманда "Астана" объявила о подписании молодежного чемпиона мира и дебютантов мирового тура

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Велокоманда "Астана" подписала контракты с шестью новичками, сообщается на ее сайте. Для двоих гонщиков сезон-2021 будет дебютным в мировом туре.
Так, на два года к команде присоединятся: чемпион мира среди молодежи-2019 итальянец Самуэле Баттистелла, его земляк Андреа Пикколо, южноафриканец Стефан де Бод и чемпион Испании среди молодежи Хавьер Ромо. На один сезон контракты подписали канадец Бен Перри и итальянец Маттео Собреро.
Напомним, ранее "Астана" объявила о подписании контрактов с рядом казахстанских гонщиков. При этом до сих пор нет соглашения у лидера сборной Казахстана Алексея Луценко. Также стало известно, что не будут продлены соглашения с известными казахстанскими спортивными директорами Александром Шефером и Дмитрием Седуном.
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