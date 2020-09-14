"Мы не сделали ни одной ошибки". Капитан "Астаны" - о 15-м этапе "Тур де Франс" и подъеме в общем зачете

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Велокоманда "Астана" Тур де Франс Джиро д’Италия Вуэльта Казахстан (велоспорт)
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Мы не сделали ни одной ошибки". Капитан "Астаны" - о 15-м этапе "Тур де Франс" и подъеме в общем зачете

Он приблизился к тройке лидеров.

"Мы не сделали ни одной ошибки". Капитан "Астаны" - о 15-м этапе "Тур де Франс" и подъеме в общем зачете
Фото: Getty Images©
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
0

Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес прокомментировал 15-й этап "Тур де Франс", по итогам которого он приблизился к тройке лидеров. Колумбиец, который финишировал четвертым, отметил, что доволен тем, как проехал дистанцию. 

"Я очень доволен этим этапом, это был первый день в больших горах. Думаю, что для меня он сложился хорошо, и мне удалось остаться в одной группе с сильнейшими гонщиками и последовать за ними во время атаки в финале.

Команда провела прекрасную работу для меня. У нас был разработан хороший план на этот этап, мы не сделали ни одной ошибки, и все прошло хорошо со старта и до финиша.

В финале на последнем подъеме рядом со мной еще оставался Харольд Техада, который оказал мне существенную поддержку. Но также и другие ребята были на высоте сегодня. Подъем был очень трудным, но я неплохо себя чувствовал и сделал сегодня все, что мог. Четвертое место в итоге - совсем неплохо.

Впереди еще целая третья неделя, и мы будет продолжать двигаться по гонке день за днем, работая сообща как единая команда. Завтра у нас день отдыха, и я хотел бы использовать его, чтобы отдохнуть и как следует восстановить силы после двух очень сложных гоночных недель", - цитирует Лопеса сайт "Астаны".

Напомним, перед вторым днем Примож Роглич из Team Jumbo-Visma удерживает желтую майку лидера. На 40 секунд от него отстает Тадей Погачар (UAE Team Emirates), на одну минуту 34 секунды - Ригоберто Уран EF Pro Cycling. Лопес же занимает четвертое место в генеральной классификации, проигрывая минуту и 45 секунд. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Астана велокоманда Тур де Франс Франция

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
12:58
Велоспорт

"Мы не сделали ни одной ошибки". Капитан "Астаны" - о 15-м этапе "Тур де Франс" и подъеме в общем зачете
11 сентября
07:57
Велоспорт

"Я сделал серьезный шаг вперед" - Уго Уль о седьмом этапе "Тур де Франс"
31 августа
07:54
Велоспорт

Гонщик "Астаны" одержал победу в итальянской однодневной гонке "Мемориал Марко Пантани"
18 августа
21:51
Велоспорт

Гонщик "Астаны" выиграл однодневку в Италии
16 августа
07:59
Велоспорт

"Это великолепно!". Капитан "Астаны" Фульсанг выиграл "Тур Ломбардии"
9 августа
10:06
Велоспорт

Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг стал вторым на этапе "Тура Польши"
7 августа
09:33
Велоспорт

"Это просто фантастика!". Новичок "Астаны" прокомментировал победу на однодневке во Франции
6 августа
23:36
Велоспорт

"Астана" выиграла гонку во Франции
2 августа
09:18
Велоспорт

"Очень сильно повлияла жара". Капитан "Астаны" - о пятом месте на первой гонке после пандемии
19 июля
23:55
Велоспорт

Якоб Фульсанг задумался об уходе из "Астаны"
12 июня
19:06
Велоспорт

"Астана" объявила о первых сборах и капитанах на главные гонки
24 мая
20:10
Велоспорт

"Будут большие сюрпризы - народ засиделся дома". Винокуров - о возвращении "Астаны" после карантина, новом календаре гонок и зарплатах
19 мая
23:12
Велоспорт

Опубликован новый календарь UCI с участием велокоманды "Астана"
12 мая
21:41
Велоспорт

"Если гонки не возобновятся, то мы исчезнем". Винокуров - о новом календаре, "Тур де Франс" и Фульсанге
9 мая
23:35
Велоспорт

Велокоманда "Астана" выиграла виртуальную гонку "Джиро д’Италия-2020"
28 апреля
14:50
Велоспорт

"Почему бы не выиграть "Тур де Франс"?". Винокуров рассказал о своем преемнике в Казахстане
28 апреля
11:20
Велоспорт

Велогонка "Тур Алматы" в 2020 году отменена
25 апреля
22:55
Велоспорт

Жизнь в карантине, зарплаты в велоспорте и прошлое каратиста. Велогонщик "Астаны" Луценко - в прямом эфире Vesti.kz
24 апреля
23:53
Велоспорт

"Спорт на данный момент не очень важен". Лидер сборной Казахстана высказался о переносе Олимпиады
24 апреля
23:13
Велоспорт

Луценко из "Астаны" рассказал о зарплатах в велоспорте
24 апреля
16:07
Велоспорт

Прямой эфир на Vesti.kz: звезда казахстанского велоспорта ответит на вопросы
23 апреля
10:25
Велоспорт

Последняя возможность задать вопрос лучшему казахстанскому гонщику Алексею Луценко
19 апреля
07:42
Велоспорт

Казахстанский гонщик "Астаны" выиграл первый этап "Джиро д'Италия"
15 апреля
18:15
Велоспорт

Организаторы назвали новые даты "Тур де Франс", "Джиро" и "Вуэльты" с участием "Астаны"
2 апреля
17:16
Велоспорт

Гонщик "Астаны" стал волонтером и на велосипеде в Италии развозит еду и лекарства нуждающимся
2 апреля
15:49
Велоспорт

Велокоманда "Астана" сократила зарплаты на период отсутствия гонок
12 марта 2020
15:51
Олимпиада

Как в Казахстане будут распределяться лицензии на Олимпиаду-2020 в велоспорте на треке
9 марта 2020
23:15
Велоспорт

В велокоманде "Астана" прокомментировали информацию по задержке зарплат
5 марта 2020
15:35
Велоспорт

Велокоманда "Астана" снялась с гонок из-за коронавируса
28 февраля 2020
12:25
Велоспорт

Велогонка с участием казахстанца Луценко и "Астаны" в ОАЭ отменена из-за коронавируса среди участников
23 февраля 2020
10:13
Велоспорт

Видео победы Лопеса из "Астаны" на этапе "Волты Алгарве"
20 сентября 2019
12:37
Велоспорт

Видео победы Алексея Луценко на гонке в Италии
10 мая 2019
23:58
Велоспорт

Влог "Джиро"-2019 от велокоманды "Астана". Презентация и тренировка
25 июля 2018
22:57
Велоспорт

Иван Ургант - в гостях у "Астаны" на "Тур де Франс"
15 февраля 2018
12:53
Велоспорт

История любви: гонщик и его велосипед
8 декабря 2017
22:45
Велоспорт

Фото с презентации велокоманды "Астана" перед новым сезоном
13 августа 2017
09:55
Велоспорт

Фоторепортаж: Звезды мирового велоспорта приняли участие в "Туре EXPO"
26 июля 2017
16:23
Велоспорт

"Астана" на "Тур де Франс". За кадром
12 декабря 2015
23:36
Велоспорт

Фоторепортаж с презентации велокоманды "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика