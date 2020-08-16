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"Это великолепно!". Капитан "Астаны" Фульсанг выиграл "Тур Ломбардии"

Еще один гонщик команды занял третье место.

"Это великолепно!". Капитан "Астаны" Фульсанг выиграл "Тур Ломбардии"
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
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 "Астана" успешно выступила на монументальной классической гонке "Тур Ломбардии", сообщается на сайте велокоманды.

Капитан команды Якоб Фульсанг одержал победу, а Александр Власов занял третье призовое место.

Для Фульсанга сегодняшний успех стал вторым в карьере на монументальных классиках - в прошлом году он выиграл "Льеж - Бастонь - Льеж".

"Тур Ломбардии" стартовал в городе Бергамо и через 231 километр финишировал в Комо на берегу одноименного озера. Традиционно маршрут классической гонки включал в себя целый ряд труднейших подъемов, таких как Чивильо или Муро ди Сормано. Вскоре после старта 11 гонщиков образовали отрыв дня, однако пелотон все время держал эту группу под контролем, так что на подъеме Мадонна дель Гисалло отрыв был настигнут. С того момента "Астана" взяла под контроль ситуацию в пелотоне, а Харольд Техада и Александр Власов оказали большую поддержку Якобу Фульсангу.

К одному из решающих подъемов Муро ди Сормано впереди осталась лишь небольшая группа лидеров, которая включала Фульсанга и Власова. Последовавшую за этим атаку капитана "Астаны" поддержать смогли лишь двое: Власов и недавний победитель "Гран Пьемонте" Джордж Беннетт.

Власов великолепно отработал на Фульсанга, после чего Якоб предпринял новую атаку, ответить на которую Беннетт уже не сумел. В итоге капитан казахстанской команды единолично возглавил гонку и довел дело до блестящей победы.

Беннетт финишировал вторым, а Александр Власов замкнул тройку призеров этого года.

"Я невероятно счастлив одержать сегодня победу и добавить в свой послужной список еще один "монумент". Это великолепно! Я знал, что подошел к этой гонке в хорошей форме, и чувствовал, что могу победить здесь. Но, всегда легче говорить о победе, чем победить. Команда проявила себя просто великолепно, ребята сделали замечательную работу на протяжении всего дня, особенно Александр Власов, который был очень силен и продержался рядом со мной до самых последних километров. Было здорово, что сегодня он был рядом. Я знал, что в финале могу обыграть Беннетта в спринте, но на последнем подъеме я решил ускориться и посмотреть, если я смогу получить преимущество, не доводя дело до спринта. И это сработало, так что, как я уже сказал, я очень счастлив. Сейчас, просматривая гонку, я увидел, что Эвенепула не оказалось за нами после того моста. Я услышал, что он упал, но думал, что он сумел вернуться в гонку. Я надеюсь, что с ним все будет в порядке. Никому не пожелаешь закончить гонку подобным образом", - сказал Фульсанг.

"Сегодня день для нас сложился хорошо, мы работали всю гонку вместе, задавали темп. Думаю, мы показали очень хорошую командную работу, и я доволен своим третьим местом. Я поддерживал Якоба, и в конце, когда он атаковал, я продолжил уже в своем темпе. Это была трудная и длинная гонка, но ему удалось взять ее под свой контроль. Хотел бы еще сказать, что я очень надеюсь, что у Ремко все будет хорошо, я желаю ему скорейшего восстановления", - прокомментировал Власов.

"Мы более, чем счастливы! Якоб выиграл свой второй "монумент" в карьере! Команда великолепную работу провела сегодня. Каждый сделал все возможное, чтобы поддержать Якоба, предоставив ему возможность предпринять решающую атаку в финале. Это был яркий пример блестящей командной работы. Мне очень жаль, что Ремко так серьезно упал, хочется надеяться, что он быстро восстановится", - добавил спортивный директор Стефано Занини.

 

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