Лидер сборной Казахстана по спортивной гимнастике остался без медали ЧМ

Лидер команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал пятым на чемпионате мира в Японии, сообщает Olympic.kz.

Квалификацию гимнаст преодолел с третьим промежуточным результатом. В главном выступлении Карими набрал 14,833 балла. Однако этой суммы не хватило для того, чтобы попасть на пьедестал.

Победителем же стал китаец Ху Ксювей - 15,166. Олимпийский чемпион Даики Хасимото из Японии финишировал вторым - 15,066. Замкнул тройку лучших американец Броди Малон - 14,966.

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