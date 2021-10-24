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Лидер сборной Казахстана по спортивной гимнастике остался без медали ЧМ

Лидер сборной Казахстана по спортивной гимнастике остался без медали ЧМ
©olympic.kz
Новости спорта Гимнастика Спортивная гимнастика

Лидер команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал пятым на чемпионате мира в Японии, сообщает Olympic.kz.

Квалификацию гимнаст преодолел с третьим промежуточным результатом. В главном выступлении Карими набрал 14,833 балла. Однако этой суммы не хватило для того, чтобы попасть на пьедестал.

Победителем же стал китаец Ху Ксювей - 15,166. Олимпийский чемпион Даики Хасимото из Японии финишировал вторым - 15,066. Замкнул тройку лучших американец Броди Малон - 14,966.

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Метки:
Карими Милад Япония

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