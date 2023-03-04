Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Гимнастика Спортивная гимнастика
Комментарии

Казахстанский гимнаст завоевал золото на этапе Кубка мира

Казахстанский гимнаст завоевал золото на этапе Кубка мира
©НОК РК

Казахстанец Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщают Vesti.kz.

Соревнования проходят в Дохе (Катар). В упражнениях на коне Курбанов  заработал 15.400 баллов и завоевал золото.

Стоит отметить, что неделей ранее в этой же дисциплине на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия) Курбанов стал обладателем бронзы.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Катар

Реклама

Реклама

Реклама

Новости
Сегодня , 10:52
Спортивная гимнастика
Казахстанский гимнаст завоевал золото на этапе Кубка мира Казахстанский гимнаст завоевал золото на этапе Кубка мира
1 ноября, 20:13
Спортивная гимнастика
Казахстанцы пробились в финал ЧМ по спортивной гимнастике Казахстанцы пробились в финал ЧМ по спортивной гимнастике
2 октября, 15:36
Спортивная гимнастика
Казахстанец выиграл этап Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике Казахстанец выиграл этап Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике
19 августа 2022, 19:01
Спортивная гимнастика
Казахстан ворвался в топ-5, или сколько медалей добыто на Исламиаде-2022 Казахстан ворвался в топ-5, или сколько медалей добыто на Исламиаде-2022
12 августа 2022, 08:26
Спортивная гимнастика
Казахстанские гимнасты выиграли четыре медали на Исламиаде Казахстанские гимнасты выиграли четыре медали на Исламиаде
29 июня 2022, 16:29
Спортивная гимнастика
От чемпионата Казахстана до мирового первенства. Как сборная по спортивной гимнастике бьется за медали От чемпионата Казахстана до мирового первенства. Как сборная по спортивной гимнастике бьется за медали
19 июня 2022, 08:45
Спортивная гимнастика
Милад Карими завоевал бронзу чемпионата Азии по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал бронзу чемпионата Азии по спортивной гимнастике
3 апреля 2022, 16:02
Спортивная гимнастика
Казахстанец стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку Казахстанец стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку
3 апреля 2022, 15:28
Спортивная гимнастика
Милад Карими завоевал серебро этапа Кубка мира по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал серебро этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
5 марта 2022, 22:26
Спортивная гимнастика
Казахстанский гимнаст выиграл медаль на этапе Кубка мира Казахстанский гимнаст выиграл медаль на этапе Кубка мира
4 марта 2022, 21:55
Спортивная гимнастика
Казахстанский гимнаст выиграл золото на этапе Кубка мира Казахстанский гимнаст выиграл золото на этапе Кубка мира
13 января 2022, 21:39
Спортивная гимнастика
Около 60 миллионов долларов, или кто в женском спорте зарабатывает больше всех Около 60 миллионов долларов, или кто в женском спорте зарабатывает больше всех
25 октября 2021, 15:13
Спортивная гимнастика
Три финала и ни одной медали. Что мешает казахстанцу Карими стать самым грозным гимнастом в мире Три финала и ни одной медали. Что мешает казахстанцу Карими стать самым грозным гимнастом в мире
24 октября 2021, 17:56
Спортивная гимнастика
Лидер сборной Казахстана по спортивной гимнастике остался без медали ЧМ Лидер сборной Казахстана по спортивной гимнастике остался без медали ЧМ
23 октября 2021, 16:02
Спортивная гимнастика
В шаге от пьедестала почета остановился казахстанский гимнаст на чемпионате мира В шаге от пьедестала почета остановился казахстанский гимнаст на чемпионате мира
23 октября 2021, 13:44
Спортивная гимнастика
Лидер сборной Казахстана Милад Карими не попал в призеры после первого финала на чемпионате мира Лидер сборной Казахстана Милад Карими не попал в призеры после первого финала на чемпионате мира
22 октября 2021, 14:02
Спортивная гимнастика
Счастливая перекладина, или возьмет ли Карими реванш за Олимпиаду-2020 на чемпионате мира по спортивной гимнастике Счастливая перекладина, или возьмет ли Карими реванш за Олимпиаду-2020 на чемпионате мира по спортивной гимнастике
14 октября 2021, 15:41
Спортивная гимнастика
Милад Карими представит Казахстан на чемпионате мира по спортивной гимнастике Милад Карими представит Казахстан на чемпионате мира по спортивной гимнастике
12 сентября 2021, 22:24
Спортивная гимнастика
Милад Карими завоевал серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
8 сентября 2021, 17:34
Спортивная гимнастика
Казахстанский гимнаст Карими примет участие в этапе Кубка мира в Турции Казахстанский гимнаст Карими примет участие в этапе Кубка мира в Турции
5 сентября 2021, 21:37
Спортивная гимнастика
Казахстанский гимнаст остановился в шаге от победы на этапе Кубка мира Казахстанский гимнаст остановился в шаге от победы на этапе Кубка мира
24 августа 2021, 17:57
Спортивная гимнастика
"Смотрю на Криштиану Роналду и беру от него любовь к спорту". Казахстанский гимнаст Курбанов - об именном элементе и планах "Смотрю на Криштиану Роналду и беру от него любовь к спорту". Казахстанский гимнаст Курбанов - об именном элементе и планах
17 августа 2021, 23:43
Спортивная гимнастика
"Стоит над этим задуматься". Карими - о состоянии залов в Казахстане, цели на Игры-2024 и своей главной мечте "Стоит над этим задуматься". Карими - о состоянии залов в Казахстане, цели на Игры-2024 и своей главной мечте
3 августа 2021, 21:51
Спортивная гимнастика
"Надо было показывать свою комбинацию, и я был бы в "тройке". Милад Карими подвел итоги Олимпиады-2020 "Надо было показывать свою комбинацию, и я был бы в "тройке". Милад Карими подвел итоги Олимпиады-2020
3 августа 2021, 16:26
Спортивная гимнастика
Милад Карими остался без медали Олимпиады-2020 в Токио Милад Карими остался без медали Олимпиады-2020 в Токио
2 августа 2021, 12:20
Спортивная гимнастика
Сколько заработали казахстанские спортсмены за первую неделю Олимпиады-2020? Сколько заработали казахстанские спортсмены за первую неделю Олимпиады-2020?
1 августа 2021, 14:36
Спортивная гимнастика
Казахстанский гимнаст вошел в топ-5 сильнейших финала Олимпиады-2020 Казахстанский гимнаст вошел в топ-5 сильнейших финала Олимпиады-2020
1 августа 2021, 09:43
Спортивная гимнастика
Прямая трансляция борьбы за "золото" казахстанского гимнаста Карими и двух боксеров за выход в 1/2 финала Олимпиады-2020 Прямая трансляция борьбы за "золото" казахстанского гимнаста Карими и двух боксеров за выход в 1/2 финала Олимпиады-2020
31 июля 2021, 09:00
Спортивная гимнастика
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике отказалась от участия в двух финалах в Токио Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике отказалась от участия в двух финалах в Токио
15 июля 2021, 20:49
Спортивная гимнастика
"Давайте будем откровенны". Алия Юсупова - о шансах гимнастов на медали Олимпиады в Токио "Давайте будем откровенны". Алия Юсупова - о шансах гимнастов на медали Олимпиады в Токио

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus