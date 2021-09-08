Казахстанский гимнаст Карими примет участие в этапе Кубка мира в Турции

В четверг, 9 сентября, в Мерсине (Турция) стартует этап Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщает Olympic.kz.

Команда Казахстана на турнире будет представлена двумя спортсменами. На старт выйдут Милад Карими и Фарух Набиев.

Соревнования продлятся до 13 сентября.

Напомним, что ранее Карими занял второе место в упражнениях на брусьях на этапе Кубка мира в словенском Копере. Он представлял Казахстан на Олимпиаде-2020 в Токио, где остался без медали.

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