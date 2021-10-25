Три финала и ни одной медали. Что мешает казахстанцу Карими стать самым грозным гимнастом в мире

В Японии завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Казахстанская сборная отметилась большим достижением - наши спортсмены вышли сразу в четыре финала. Только вот завершить турнир с медалью не удалось.

Большие надежды были связаны с лидером Миладом Карими. Однако он в очередной раз не справился в решающем выступлении. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Казахстанский гимнаст давно уже входит в число фаворитов многих международных соревнований. Он отлично себя проявляет на этапах Кубка мира, завоевывая медали. Однако на главных турнирах ему не удается реализовать свой большой потенциал.

Карими постепенно из талантливого юниора дорос до лидера нашей сборной. Большая часть успеха команды - его заслуга. На прошедшем ЧМ он в очередной раз доказал свой статус - Милад попал на три из четырех "наших" финалов.

Он стал участником решающих выступлений в вольных упражнениях, упражнениях на перекладине и в многоборье. Правда, в последнем он так и не выступил. Тренерский штаб решил не выставлять его, сделав ставку на отдельные снаряды.

Этот ход должен был позволить ему отдохнуть, собраться с мыслями и выйти в зал свежим. Только вот все пошло не по плану. Карими, как и на Олимпийских играх в Токио, немного "завалил" свои выступления, не попав в число медалистов.

Хотя шансы на это у него были очень и очень высокие. Его программы конкурентные, сложные. Но в финалах постоянно происходит сбой, который в итоге лишает его заслуженной награды. Так было на ОИ, так произошло и на ЧМ.

Квалификацию он преодолевает в числе лучших, но в решающей стадии откатывается назад. Его коронный вид - упражнения на перекладине. Карими здорово справляется во время отбора, практически возглавляет промежуточный лист результатов.

Его программа - одна из лучших в мире. Только вот у него хромает исполнение. Именно в решающий момент. На Играх он дважды упал, а на недавнем ЧМ были помарки, повлиявшие на оценки. И, скорее всего, проблема заключается в психологии.

При повышенной степени ответственности у него пропадает стабильность. Волнение, сопряженное с давлением, делают свою грязную работу. И пока не удается ему пробить эту стену, мешающую стать одним из лучших в мире.

В плане "физики" у него все в порядке. Здесь наблюдается серьезный прогресс и рост. Он практически ничем не уступает своим оппонентам. И не раз Милад доказал, что легко может биться с олимпийскими чемпионами.

Осталось убрать пробелы в психологическом плане. Иначе он так и будет оставаться без наград на главных турнирах. Задача на самом деле решаемая. Важно не терять времени, найти свои ошибки, слабые места и провести тяжелую работу.

Если все получится, то на Олимпиаде в Париже можно будет рассчитывать не на одну медаль - Карими способен взять награду в нескольких дисциплинах.

Добавим, что на ЧМ Карими стал седьмым в вольных упражнениях и пятым на перекладине.

Фото: olympic.kz

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