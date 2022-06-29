От чемпионата Казахстана до мирового первенства. Как сборная по спортивной гимнастике бьется за медали

Сборная Казахстана по спортивной гимнастике готовится к чемпионату мира. Турнир пройдет в английском Ливерпуле с 29 октября по 6 ноября.

Отбор в национальную команду проводился по итогам выступления спортсменов на чемпионате Казахстана. Турнир проходил на базе СДЮШОР №9 с 25 по 28 мая в Алматы. В нем приняли участие представители девяти областей страны - 48 человек в соревнованиях среди женщин и 68 - среди мужчин. По итогам этих соревнований формировался состав сборной на первый для нее важный старт в этом году - чемпионат Азии.

Среди мужчин на чемпионате Казахстана как всегда главенствовал участник Олимпиады-2020 в Токио Милад Карими. Он завоевал сразу шесть медалей - золото в многоборье, в вольных упражнениях и на кольце, а также серебро в опорном прыжке, на брусьях и на перекладине. Также лучшим в упражнении конь-махи стал еще один лидер национальной команды Нариман Курбанов.

Сразу после чемпионата Казахстана эти двое спортсменов провели открытую тренировку для юных гимнастов в Алматы. Они показали мастер-класс в упражнениях на гимнастическом конном снаряде, а также перекладине и брусьях. Таким образом, парни подали будущим чемпионам пример и подарили дополнительные мотивацию и рвение к победе.

Ну а на чемпионате Азии, который прошел в Дохе (Катар) с 12 по 19 июня, лидеры сборной Казахстана уже подтвердили свой класс.

Милад Карими завоевал бронзу турнира в упражнениях на перекладине, набрав 14.133 балла. А Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне со счетом 14.800.

Стоит отметить, что чемпионат Азии являлся отборочным. По его итогам сборная Казахстана в полном составе завоевала лицензии на предстоящий чемпионат мира.

В Ливерпуле команду представят сразу пять гимнастов - Милад Карими, Нариман Курбанов, Ильяс Азизов, Фарух Набиев и Дмитрий Патанин. Все они стали призерами чемпионата страны в различных видах упражнений.

Отметим, что сборная Казахстана по спортивной гимнастике выступает при поддержке фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.