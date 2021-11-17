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Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по стрельбе из лука

Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по стрельбе из лука
©olympic.kz
Новости спорта Стрельба Стрельба из лука

Казахстан поднялся на пьедестал почета на чемпионате Азии по стрельбе из лука в Бангладеш, сообщает Olympic.kz.

Женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука.

Трио Роксаны Юнусовой, Виктории Лян и Дианы Макарчук встретилось с Индией в полуфинале и одержало победу со счетом 220:208. Таким образом, казахстанки завоевали бронзу континентального первенства.

В мужских состязаниях Санжар Мусаев, Ильфат Абдуллин и Даулеткельды Жанбырбай уступили команде Бангладеш со счетом 2:6.

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Метки:
стрельба из лука

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