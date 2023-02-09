Россию лишили еще одного международного турнира

Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из России, передает lenta.ru.

Турнир должен был пройти в Казани, но теперь состоится в Сингапуре. Сроки проведения соревнований станут известны позднее.

Турнир объединит шесть видов спорта: плавание, водное поло, прыжки в воду, синхронное плавание, плавание на открытой воде и хайдайвинг.

Ранее Казань лишилась еще одного турнира - союз европейских футбольных ассоциаций перенес матч за Суперкубок-2023 в Афины.

Напомним, в конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как теннис, шахматы, автоспорт и MMA, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.

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