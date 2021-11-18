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"Все было не зря". Жусупов - откровенно о победе на ЧМ по боксу, профи и целях

"Все было не зря". Жусупов - откровенно о победе на ЧМ по боксу, профи и целях
©КФБ
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов проделал большой путь к завоеванию золотой медали чемпионата мира. По его словам, он практически никогда не бывал на важных праздниках - пропадал на тренировках. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что в итоге все было не зря.

"Еще нет ощущения того, что я чемпион мира. Однако очень рад, что у меня все получилось. И во многом мне помогли казахстанские болельщики. Рахмет им за это. На чемпионате мира все парни из сборной отметили, что сильно чувствовали поддержку. Также большое спасибо тренерам: за поддержку, за помощь. Они перед каждым боем нас настраивали, мотивировали, давали советы, установки.

Ведь они как никто другой знают наши сильные и слабые стороны. Знают, как именно использовать наш потенциал. Спасибо им за весь этот путь.

Если говорить о психологическом состоянии, то в этом плане все бои были сложными. Это же чемпионат, на который приехали только лучшие, сильнейшие. На каждый поединок я выходил словно на последний. Но в итоге хорошо выступили.

О больших переменах в карьере пока не задумывался. Я не смогу поднять вес. От природы вот только такой могу держать, и все. Не растет вес. И я понимаю, что парни в более тяжелой категории, тот же олимпийский вес, выше, тяжелее меня. В антропометрии я сильно им уступаю. 

Также не думал о переходе в профи. На многих турнирах я выступал в весе до 52 килограммов. Успехи были, но понимаю, что на мировом уровне не потяну. Даже в пределах казахстанского ринга будет сложно против наших лидеров. Я же на тренировках чувствую все. 

У меня была мечта стать олимпийским чемпионом. Но не вышло. Очень расстроился, когда вес убрали из олимпийской системы. Сразу же поменял цели - захотел стать чемпионом мира, уйти из бокса в звании заслуженного мастера спорта. 

Всегда тщательно готовился. И даже возраст не помешал мне. Это ведь всего лишь цифры. Когда приехали на ЧМ, я понял, что вот он, мой шанс, мой миг, моя цель. И я как раз здесь и сейчас. Там, где надо. Оставалось просто выйти и взять это золото. Как говорится, "пришел, увидел, победил". Вот она, моя мечта. Совсем рядом. 

И в Сербию я ехал только с одной целью - выиграть ЧМ. Как видите, мечты сбываются. 

Если честно, перед мировым первенством ставки делались на всех парней. Тренеры видели, в какой хорошей форме мы находились, в каком боевом настрое были. У нас не было определенных ставок, типа, выиграет именно такой-то боксер. Нет. На всех возлагались надежды.

Когда подняли руку, меня переполнили эмоции. Все перемешалось. Мне вспомнился весь пройденный путь. Вспомнил однокурсников, одноклассников. Вспомнил выпускной вечер в школе, в университете, на которых меня не было. Меня ведь нигде не было: на днях рождения, на праздновании Нового года, у близких и друзей на каком-то празднике - всегда то на сборах, то на тренировках, то на соревнованиях. И я понял, ради чего все этого было. 

Все было не зря. Хотя даже при поражении все равно все было не зря. Я проводил это время с парнями в зале, хорошими ребятами. За все время познакомился со многими прекрасными людьми и в рамках сборной, и по Казахстану в целом. Когда узнают, мне очень приятно", - поделился Жусупов.

Напомним, что Темиртас выиграл ЧМ в Сербии в категории до 48 килограммов.

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Метки:
Жусупов Темиртас ЧМ по боксу Сербия Сборная Казахстана по боксу

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