Узбекский боксер захотел отомстить казаху на ЧМ-2023 в Ташкенте

Узбекский боксер Шодиержон Меликузиев встретится с казахстанцем Санжаром Ташкенбаем на чемпионате мира-2023 в Ташкенте. Их бой состоится на стадии 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов, сообщают Vesti.kz.

Боксеры бились в финале чемпионата Азии по боксу-2023 до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), тогда Ташкенбай выиграл решением судей.

"Мой следующий бой будет против боксера из Казахстана. Мы уже встречались с ним в финале молодежного чемпионата Азии. Тогда я проиграл по очкам. ИншаАллах, надеюсь выиграть его на домашнем чемпионате мира", - приводит слова Меликузиева sports.uz.

Если для Ташкенбая это будет первый бой на ЧМ-2023, то Меликузиев на старте домашнего турнира победил непальца Рабина Тхапу со счетом 5:0.

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