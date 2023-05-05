Узбекистан лишился первого боксера на ЧМ-2023

Сборная Узбекистана понесла первую потерю на домашнем чемпионате мира по боксу в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Джасурбек Юлдошев, выступающий в весовой категории до 80 килограммов в 1/16 финала уступил иорданцу Хуссейну Эйшаишу Иашайшу.
Юлдошев побеждал на чемпионате Азии в возрасте до 22-лет, а иорданец является действующим чемпионом Азии.
Отметим, что Казахстан лишился трех боксеров. Вылет оформили Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5) и Айбек Оралбай (до 92 кг).
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