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Стали известны подробности дисквалификации за допинг боксеров сборной Казахстана

Стали известны подробности дисквалификации за допинг боксеров сборной Казахстана
©КФБ

Стали известны детали дисквалификации за допинг двух боксеров сборной Казахстана. Как передает "Хабар 24", бронзовый призер чемпионата Азии Саматали Тольтаев отстранен за применение оралтуринабола, который является анаболическим стероидом, а Серик Абзал попался на использовании метастерона.

"Когда в команду вернулся главный тренер Мырзагали Кауланович Айтжанов, первым делом, он хотел понимать с каким "материалом" ему придется работать. Поэтому он попросил провести допинг контроль и мы соответственно его провели. И по результатам мы увидели два положительных случая использования допинга. Спортсмены признали свою вину в нарушении антидопинговых правил, согласились с последствиями. Поэтому им была сокращена санкция на один год и эти спортсмены вернутся в спорт через три года", - прокомментировала директор Национального антидопингового центра Майра Бакашева.

В Федерации бокса также прокомментировали инцидент со своими подопечными.

"Я не думаю, что это было умышлено, потому что ребята - первые номера. Титулованные ребята, показывали хорошие результаты. Серик Абзал вообще молодой спортсмен, перспективный. Метили его на Олимпийские игры следующие. Помимо того, что дается по части фармакологии, с федерации, они принимали дополнительные витамины. Я думаю, здесь, произошла ошибка, потому что они сами признали, принимали какие-то витамины. БАДы, которые не сертифицированы, не лицензионные", - сказал исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Маратбек Мыктыбеков. 

Напомним, о дисквалификации боксеров стало известно в этом месяце. 

Тольтаев - бронзовый призер чемпионата Азии-2022. Выступает в весовой категории до 60 килограммов. В апреле он был исключен из состава сборной и не поехал на чемпионат мира-2023, который проводился в Ташкенте.

Серик - чемпион Азии 2019 года среди юниоров, финалист молодежного чемпионата Азии-2023 в весе до 67 килограммов.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Допинг Тольтаев Саматали

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