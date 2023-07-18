Стали известны подробности дисквалификации за допинг боксеров сборной Казахстана

Стали известны детали дисквалификации за допинг двух боксеров сборной Казахстана. Как передает "Хабар 24", бронзовый призер чемпионата Азии Саматали Тольтаев отстранен за применение оралтуринабола, который является анаболическим стероидом, а Серик Абзал попался на использовании метастерона.

"Когда в команду вернулся главный тренер Мырзагали Кауланович Айтжанов, первым делом, он хотел понимать с каким "материалом" ему придется работать. Поэтому он попросил провести допинг контроль и мы соответственно его провели. И по результатам мы увидели два положительных случая использования допинга. Спортсмены признали свою вину в нарушении антидопинговых правил, согласились с последствиями. Поэтому им была сокращена санкция на один год и эти спортсмены вернутся в спорт через три года", - прокомментировала директор Национального антидопингового центра Майра Бакашева.

В Федерации бокса также прокомментировали инцидент со своими подопечными.

"Я не думаю, что это было умышлено, потому что ребята - первые номера. Титулованные ребята, показывали хорошие результаты. Серик Абзал вообще молодой спортсмен, перспективный. Метили его на Олимпийские игры следующие. Помимо того, что дается по части фармакологии, с федерации, они принимали дополнительные витамины. Я думаю, здесь, произошла ошибка, потому что они сами признали, принимали какие-то витамины. БАДы, которые не сертифицированы, не лицензионные", - сказал исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Маратбек Мыктыбеков.

Напомним, о дисквалификации боксеров стало известно в этом месяце.

Тольтаев - бронзовый призер чемпионата Азии-2022. Выступает в весовой категории до 60 килограммов. В апреле он был исключен из состава сборной и не поехал на чемпионат мира-2023, который проводился в Ташкенте.

Серик - чемпион Азии 2019 года среди юниоров, финалист молодежного чемпионата Азии-2023 в весе до 67 килограммов.

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