Серик Сапиев объяснил преимущество Узбекистана в боксе над Казахстаном

Чемпион Олимпиады 2012 года по боксу Серик Сапиев в интервью Youtube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова" рассказал, в чем преимущество боксеров из Узбекистана над соперниками из Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На прошедшем в Болгарии Кубке Странджа, который называют малым чемпионатом мира, сборная Казахстана показала провальный результат, оставшись без золота. Команда завоевала лишь две медали - серебро и бронзу - и расположилась на седьмом месте в командном зачете.

Команда Узбекистана выиграла медальный зачет турнира - семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.

- Несколько раз подряд чемпионат Азии в общекомандном зачете выигрывает Узбекистан. В чем тут проблема?

- Узбекская школа бокса была одной из сильнейших в азиатском регионе, и они всегда конкурировали с нами. Они хорошо добавили. Успешно выступают. Очень работоспособны. Боксерам из Казахстана не хватает работоспособности, как у узбеков. Мы технически и тактически их лучше. Мы более техничны. Боксеры из Узбекистана более работоспособны, они многоударные сейчас, и им приносит это успех.

Успех узбекских боксеров в их работоспособности. Сейчас у них на подъеме бокс благодаря достижениям на олимпийских играх. Плюс, все-таки заметно, что судьи более благосклонны к боксерам из Узбекистана. Это явно видно.

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