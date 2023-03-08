Сборная России объявила состав на женский ЧМ по боксу с участием Казахстана

Главный тренер женской сборной России Альберт Муталибов объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдет в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Российская команда будет представлена в 12 весовых категориях. Состав сборной выглядит так:



До 48 кг: Юлия Чумгалакова

До 50 кг: Екатерина Пальцева

До 52 кг: Анна Аэдма

До 54 кг: Карина Тазабекова

До 57 кг: Людмила Воронцова

До 60 кг: Надежда Голубева

До 63 кг: Наталия Сычугова

До 66 кг: Азалия Аминева

До 70 кг: Анастасия Демурчян

До 75 кг: Анастасия Шамонова

До 81 кг: Салтанат Меденова

Свыше 81 кг: Диана Пятак

Объявлены призовые за медали ЧМ по боксу с участием Казахстана



Напомним, чемпионат мира пройдет с 15 по 26 марта. В турнире примет участие и женская сборная Казахстана, с ее составом можно ознакомиться здесь.

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