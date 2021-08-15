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Сборная Казахстана выступит на молодежном чемпионате Азии по боксу

Сборная Казахстана выступит на молодежном чемпионате Азии по боксу
Фото: olympic.kz©
Новости спорта Бокс Любительский бокс

В период с 17 по 30 августа в ОАЭ состоится молодежный и юношеский чемпионат Азии по боксу, сообщает Оlympic.kz со ссылкой на КФБ.

Всего на континентальном первенстве ASBC определятся имена 51 нового чемпиона (25 девушек и 26 парней). Это рекордное количество весовых категорий, самые большие делегации ожидаются в составах Казахстана, Узбекистана и Индии.

Еще одним отличием турнира является то, что впервые в истории в одном чемпионате будут боксировать представители двух возрастных групп. Так, спортсмены, рожденные в 2003 и 2004 годах, имеют право участвовать в молодежном чемпионате. Боксеры 2005 и 2006 годов рождения сразятся в битвах юниоров.

Подопечные старшего тренера Кайрата Сатжанова проводят последний учебно-тренировочный сбор на спортивной базе "Алматау", Туркестанская область. В команде у Сатжанова есть чемпионы мира, Азии среди молодежи, победители и призеры ряда международных турниров. Сборы начались 4 августа и завершатся в день вылета в ОАЭ - 17 августа.

Что касается команды старшего тренера молодежи и юниорок Елдоса Сайдалина, то они подводят себя к турниру в Алматинской области, на базе в Новоалексеевке. Это уже второй этап подготовки девушек, ранее они провели совместный УТС с представительницами сборной Узбекистана.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ОАЭ

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