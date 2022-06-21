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Сборная Казахстана по боксу назвала состав на решающий турнир перед чемпионатом Азии

Сборная Казахстана по боксу назвала состав на решающий турнир перед чемпионатом Азии
©olympic.kz
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов определился с составом команды на "Елорда Кубогі", сообщается на сайте КФБ.

Турнир пройдет в Нур-Султане с 29 июня по 4 июля. Победители турнира получат право выступить на чемпионате Азии, который ожидается в конце октября - начале ноября этого года.

Всего за медали будут биться представители десяти стран - Кубы, Узбекистана, Индии, Монголии и других. 

Честь сборной Казахстана будут защищать 45 боксеров, среди которых чемпионы и призеры ЧМ, ЧА и Олимпийских игр.

Состав национальной сборной Казахстана по боксу:

Айбек Оралбай, Нурбек Оралбай, Мади Амиров, Тимур Нурсеитов, Дамир Тойбай, Мухаммедсабыр Базарбайулы, Сакен Бибосынов, Нурлан Сапарбай, Сагындық Тогамбай, Абзал Куттыбеков, Асланбек Шымбергенов, Дулат Бекбауов, Бейбарыс Жексен, Елнур Сүйенбай, Махмуд Сабырхан, Абзал Серик, Саматали Толтаев, Санатали Толтаев, Ермахан Жакпеков, Адилет Курметов, Ерасыл Жакпеков, Темиртас Жусипов, Оразбек Асылкулов, Султан Мусинов, Серик Темиржанов, Аятулла Такижанов, Бауыржан Байгошеков, Куан Куатов, Дамир Абдикадыр, Бактияр Смагулов, Дархан Дуйсебай, Жанибек Картбаев, Даниял Сабит, Нурсултан Нуриденов, Сабыржан Аккалыков, Василий Самчук, Нурканат Райыс, Олжас Байниязов, Нурсултан Алтынбеков.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Бибосынов Сакен

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