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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Сборная Казахстана по боксу наняла тренера Усика и Ломаченко перед ЧМ-2023

Сборная Казахстана по боксу наняла тренера Усика и Ломаченко перед ЧМ-2023
©КФБ

В штабе сборной Казахстана по боксу произошли изменения, сообщают Vesti.kz. Новым тренером по физподготовке и восстановлению стал Донатос Янучавичус.

Его имя очень известно в мире бокса. В свое время он тренировал известных украинских боксеров-профессионалов Александра Усика и Василия Ломаченко.

Казахстанская федерация бокса заключила с этим специалистом договор до конца года. При этом контракт имеет опцию продления по итогам предстоящих летних Азиатских игр в Китае.

"Будем надеяться, что его опыт и навыки помогут нашим боксерам на предстоящих больших турнирах. К слову, сами члены национальной сборной довольны Донатосом. Его методы восстановления мышц и в целом неординарный подход стал поистине "глотком свежего воздуха" в рамках тяжелых тренировок", - отметили в федерации.

Напомним, сборная Казахстана ведет подготовку к чемпионату мира-2023, который пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

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