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Сборная Казахстана по боксу в Испании. Все должны побеждать, или проблемы могут быть только в одной весовой категории

Ну, максимум в двух.

Сборная Казахстана по боксу в Испании. Все должны побеждать, или проблемы могут быть только в одной весовой категории
Фото: Данияр Майлыбаев©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Сборная Казахстана по боксу успела освоиться в Испании. Сегодня, 4 марта, там пройдет очередной соревновательный день турнира. На ринг выйдет весь состав. Ну, кроме нокаутера Абильхана Аманкула. Он хоть и был заявлен, не выступает на Boxam. Важные подробности соревнований и не только - в материале корреспондента Vesti.kz.

Напомним, принимает международный турнир испанский городок Кастельон. Галымбек Кенжебаев, главный тренер мужской сборной Казахстана, повез туда очень крепкий состав. Даже небольшие перестановки никак не ослабляют его.

Сабырхан Махмуд, заменивший в категории до 52 килограммов Сакена Бибосынова, на последнем чемпионате страны расправился со всеми оппонентами (в том числе и с Бибосыновым). Его давно называют будущей звездой. Сам же он неоднократно подкреплял прогнозы фактами, разрывая в Азии, демонстрируя свежий стиль и дерзость.

В тяжелом весе за медали бьется Нурлан Сапарбай. А должен был Камшыбек Кункабаев. Однако наш капитан попросту не успевал - сражался на профи-ринге (успешно, завоевал титул). И сейчас он в заявке на другой старт. Буквально сразу после Испании в календаре значится турнир в Германии. Так что он вместе с Бибосыновым поедет туда.

В остальном состав максимально приближен к тому, который отправится в Токио за олимпийскими подвигами. Подготовка со скрипом продолжается. И впервые после всей истории с пандемией обладатели лицензий смогут проверить себя боем.

Чуть не забыли. Нокаутер Абильхан Аманкул не сможет выйти на ринг в категории до 75 килограммов. Он значится в заявке. Но боксер буквально накануне турнира приболел - тренерский штаб решил не рисковать, сняв с соревнований. Жаль. Хотелось бы вновь увидеть в деле этот сплав молнии и шторма.

К сборной вернемся чуть позже. Поговорим о самом турнире. Он проводится с 1976-го. И в этом году Boxam организован уже в 35-й раз. Для многих боксеров, не только местных, старт был площадкой подготовки к ЧМ и ОИ. Так, в 1992 году Boxam использовался в качестве предолимпийских тестовых соревнований перед Играми в Барселоне. 

С 2008 года стали проводиться и женские соревнования. В этом году Россия на турнире выставила свой первый состав. Наши спортсменки не будут выступать - недавно только вернулись из Болгарии после выступления на "Страндже".

В этом году Boxam собрал 127 участников. Из 80 выступают в мужской сетке и 47 - в женской. Отмечается, что наиболее представительной является мужская категория до 63 килограммов. В ней за медали бьются 15 боксеров. Географию составляют Бельгия, Румыния, Казахстан, Италия, Индия, Эквадор, Франция, Марокко, Панама, США и так далее...

Самое время вернуться к казахстанской команде. Особых проблем в турнирной сетке наши лидеры не должны испытать. На бумаге все выглядит четко, ровно, радужно. Скрытая опасность исходит в основном от представителей Индии.

Команду возглавляет серебряный призер чемпионата мира - 2019 Амит Пангал. Он зачищает категорию до 52 килограммов. Здесь у нас, напомним, выступает молодой Сабырхан. Встретиться лицом к лицу боксеры смогут лишь в финале, до которого еще нужно дойти. Могут быть проблемы. Здесь колоссальный опыт против молодой крови.

А вот Закир Сафиуллин (до 63 килограммов) со своим главным соперником будет драться уже сегодня. Жеребьевка на ранней стадии свела его с бронзовым призером ЧМ-2019 Манишем Каушиком (Индия). Это будет топовый поединок. Сафиуллин отлично провел олимпийский отбор в Аммане. Каушик также не лыком шит. Он, как и Закир, отобрался в Токио. Обоих, к слову, на ЧМ-2019 прошел кубинец Энди Круз (казахстанца в 1/8 финала, а индуса - в полуфинале).

У Абылайхана Жусупова в весе до 69 килограммов красным цветом на радаре подсвечен еще один индус. Мини-досье: Викас Кришан Ядав, бронзовый призер ЧМ-2011, победитель Азиады-2010, обладатель бронзовой медали Азиатских игр в 2014 и 2018 годах, серебряный и бронзовый призер ЧА. Интересным фактом является то, что он подписал контракт с Top Rank. Жусупову надо брать реванш за поражение в полуфинале отбора на Игры (Амман, 2020 год). Это вторая проблемка у Хьюстона Казахстана.

В более тяжелых весах никаких "Таносов" нет. Да и кард насчитывает по семь-восемь боксеров. Так что побеждать надо расслабленно, красиво, уверенно (чтобы испанский старт не превратился в стыд).

Как говорили выше, сегодня будут драться все. Пары вот такие:

До 52 килограммов:
Махмуд Сабырхан - Мартин Молина (Испания)

До 57 килограммов:
Серик Темиржанов - Шон Каррингтон (США)

До 63 килограммов:
Закир Сафиуллин - Магик Каушик (Индия)

До 69 килограммов:
Абылайхан Жусупов - Серхио Мартинез (Испания)

До 81 килограмма:
Бекзад Нурдаулетов - Мохаммед Асагир (Марокко)

До 91 килограмма:
Василий Левит -Сейди Купе (Франция)

Свыше 91 килограмма:
Нурлан Сапарбай - Алгирдас Баниулис (Литва)

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Метки:
Жусупов Абылайхан Левит Василий Аманкул Абильхан Кункабаев Камшыбек Сборная Казахстана по боксу Кенжебаев Галымбек Нурдаулетов Бекзад

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