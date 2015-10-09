Решилась судьба золота для Казахстана в финале Олимпиады по боксу

Казахстанская боксёрша Акнур Турсынгали стала серебряной призёркой юношеских Олимпийских игр в Дакаре (Сенегал), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 57 килограммов она встретилась с бразильянкой Сарой Кампос и проиграла со счётом 1:4.

Таким образом, Турсынгали заняла второе место, а Кампос стала обладательницей золотой медали.

В активе сборной Казахстана теперь шесть медалей на юношеских Играх в Дакаре. Ранее дзюдоистка Фатима Супыгалиева (до 52 кг) и велогонщица Анель Ташбай выиграли золотые медали, а таеквондистка Любовь Юн (свыше 63 кг), триатлет Рамазан Айнегов и боксёрша Марал Толепберген (до 54 кг) взяли бронзу.

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