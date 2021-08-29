Решена судьба AIBA на Олимпийских играх-2024 в Париже

Международная ассоциация бокса (AIBA) не будет восстановлена в правах Международным олимпийским комитетом (МОК) до Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщил на своей странице в Twitter журналист Insidethegames Лиам Морган со ссылкой на источники в МОК.

Отмечается, что в МОК по-прежнему есть сомнения по поводу руководства AIBA.

12 декабря 2020 года AIBA возглавил россиянин Умар Кремлев. 27 августа он заявил, что не видит препятствий для возвращения олимпийского статуса для AIBA к 2024 году, так как федерация под его руководством провела все необходимые реформы с учетом мнений независимых экспертов, в том числе Ричарда Макларена, проводящего расследование деятельности предыдущего руководства организации.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

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