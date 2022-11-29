По пять миллионов и айфону. Как чествовали сборную Казахстана по боксу после триумфа на ЧА

Сегодня, 29 ноября, в Алматы состоялась церемония чествования победителей и призеров 32-го чемпионата Азии по боксу среди мужчин и женщин, передает корреспондент Vesti.kz.

В состязании, прошедшем в городе Амман (Иордания), казахстанцы завоевали шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград. Это позволило занять первое общекомандное место на континентальном первенстве.

Чемпионами стали Санжар Ташкенбай, Асланбек Шымбергенов, Айбек Оралбай, Алуа Балкибекова, Жайна Шекербекова и Карина Ибрагимова. Серебряные награды достались Сакену Бибосынову, Махмуду Сабырхану, Серику Темиржанову, Дулату Бекбауову, Нурканату Райысу, Камшыбеку Кункабаеву и Гульсае Ержан. Бронзовыми медалями дополнили копилку Саматали Тольтаев, Нурбек Оралбай, Сагындык Тогамбай, Назым Кызайбай, Жазира Уракбаева, Мадина Нуршаева, Дарига Шакимова и Лаззат Кунгейбаева. Отличившиеся члены сборной страны получили денежные сертификаты. Также свои награды получили и представители тренерского штаба национальной сборной.

К слову, за первое место боксеры получили по пять миллионов тенге, за второе - два миллиона, а обладатели третьих мест заработали по миллиону. Также каждый из них получил по новенькому Iphone последней модели.

Церемонию своей приветственной речью открыл президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев. Он отметил, что впереди ждут большие испытания.

"В следующем году будет чемпионат мира. Он будет очень сложный, потому что пройдет в Узбекистане. Вновь встретимся с ними лицом к лицу. Физически мы лучшая команда мира, но что-то мешает нам. Я верю в вас, нужно работать над ошибками и стремиться выше", - отметил Ракишев.

Также руководитель федерации прокомментировал итоги выступления

"Женская команда четко выполняет свои задачи. Они всегда достигают цели. Я хотел бы акцентировать внимание на наших парнях. Вы большие молодцы, но в определенный момент чего-то не хватает. Премиальные даются, чтобы вы как-то меняли свою жизнь", - поделился Ракишев.

Специально для этого перед боксерами выступил известный в России специалист по лидерству, мотиватор, сертифицированный коуч Радислав Гандапас. Вместе с ним спортсмены приняли участие в специальных тренингах и узнали основы бизнеса от эксперта.

Фото: Vesti.kz.

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